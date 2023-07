Ir a un hotel en San Juan, a precio dólar

El dólar blue tuvo una nueva suba en Argentina y se encendieron las alarmas y especulaciones en diferentes sectores. El periodista Daniel Tejada reflexionó en Radio 13 que "la realidad es que hacia la economía interna genera un efecto de remarcación preventiva. Dos puntos menos de inflación de mayo a junio se traduce en que ahora en julio se viene el guadañazo por esta corrida cambiaria". En este sentido el periodista Alejandro Sánchez analizó la cotización para hospedarse en un hotel en San Juan.

"Me pregunté cuánto salía una habitación en el hotel nuevo, el Del Bono Central, y me puse a buscar. En páginas de internet dedicadas a esto te salen precios en pesos argentinos, pero si vos preguntas por privado, no solo en ese hotel sino en los que son una 'Villa' o una 'Viña', te contestan por WhatsApp el precio en dólares y entre paréntesis 'según cotización del Banco Nación', es decir $277 el dólar. No difiere mucho del precio publicado en la página, pero te ponen la palabra dólar", explicó.

Por su parte, el periodista Adrián Tejada destacó que algunos hoteles toman de referencia al dólar solidario que es una cotización intermedia entre el libre y el de Banco Nación que está por encima de los $430. A lo que Daniel Tejada agregó: "Las tarifas de los hoteles suelen tener en letras muy chiquititas el precio más impuestos, que es tan genérico que no sabes qué significa. No podés regatear porque los impone el que te está cobrando".

Finalmente, añadió: "Necesitas ser contador para auditarle los impuestos que te están cobrando. No te explican ni siquiera si es IVA, entonces te cobran lo que se les ocurra". Sobre eso, Adrián Tejada dijo que esto es una particularidad que, según Alejandro Sánchez, llama la atención.