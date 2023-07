Las tres variables que demoran el acuerdo con el FMI ¿Qué papel juega China?

Emisarios del Ministerio de Economía buscan un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Washington y se demoran las definiciones en el medio de una nueva corrida cambiaria que ubicó al dólar blue cómodamente por encima de los $500 mientras se acercan las elecciones PASO.

En un cuadro complejo con miles de variables, son tres factores que tensan las negociaciones frente al organismo que se muestra inflexible con condiciones que la Argentina se ve casi imposibilitado de cumplir.

“El Fondo sigue pidiendo aumentar reservas, que no se sabe de dónde por la sequía”, dijo el economista y docente de la UNSJ Gerardo Mestre a Diario 13, quien dijo que ese aumento es posible que recién llegue el año que viene dependiendo de las lluvias. “Lo que Argentina pretende es flexibilizar las metas acordadas en el acuerdo primariamente firmado y después en las renegociaciones que se han vuelto a hacer”.

Las tratativas también puntualizan sobre el gasto, “pide un déficit fiscal que no pase el 2%, lo cual es muy difícil en un escenario electoral”, expresó además de una emisión monetaria de no más de 0, 6%, “es difícil en un escenario electoral donde en general el gasto público sube o tiende a subir y es financiado con emisión”.

Sin embargo, en el marco de una nueva escalada del dólar en el mercado paralelo, hay una tercera cuestión, la traba más fuerte que es compleja de resolver, “el elemento más importante que la comisión argentina quiere que se flexibilice de los acuerdos firmados, son los que le impiden a la Argentina intervenir en el mercado cambiario”.

En este sentido remarcó, “ya el ministerio ha desobedecido en alguna medida, pero como se sabe que se viene digamos un escenario duro en términos electorales, que genera muchísima incertidumbre y que todo el mundo espera una corrida cambiaria”.

¿Qué papel juega China?

El gigante oriental también forma parte del directorio de Fondo Monetario Internacional, por medio de su delegado en el organismo fue claro no se cambia esta posición rígida, “si no suaviza los objetivos y no le da ciertas concesiones a la Argentina para intervenir en el mercado de cambio, ellos van a habilitar a al país para que utilicen los yuanes que tienen en el swap”.

Se trata de un jugador que ha afianzado lazos con la Argentina y que además comenzó a competir fuerte con su moneda a nivel internacional, “eso les ha caído como un baño de agua fría”.