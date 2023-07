Alquilar una casa de dos dormitorios en el Gran San Juan ronda los $120.000

Un tema que siempre es candente, es el de los alquileres. Por ello, el titular de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán llegó a Banda Ancha para dar a conocer las novedades y las problemáticas que padecen.

Sobre lo que respecta la renovaciones de contratos y de los reajustes señaló que están en el orden del 104%. "Un impacto que es difícil de asumir. Es imposible. Pero, en sí está por debajo de la inflación", mencionó Bazán. A ello sumó que "cuando tenés que pagar más del 100% de lo que venías pagando, cuesta". "Con respecto a la renovación de los contratos de alquiler, en esta disyuntiva que hay dentro de que se reforma la ley, no se reforma la que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Se crea un estado de incertidumbre total. Se están aplicando aumentos que superan el 130, 140% en una renovación de un contrato o, en su defecto, deciden extender el contrato".

Al consultarle qué va a pasar con la ley, mencionó: "nosotros estuvimos el viernes en Buenos Aires, donde nos juntamos varias organizaciones de inquilinos y se inauguró un local de inquilinos agrupados donde se tomaba a trabajar políticamente". Seguidamente declaró que mucho depende de lo que suceda después de las elecciones PASO y del cambio de gobierno.

Para Bazán, la ley no contribuyó: "la ley hace que vengan estos aumentos", dijo. A ello agregó que "muchos propietarios que han retirado las propiedades de alquiler y eso también empuja los precios y la cotización en el mercado disponible". De este modo no dudo al decir que de esta ley lo que hay que revisar esta en línea con las renovaciones de los contratos, "como no hay nada que te diga cuánto debe aumentar el valor", señaló. Por este motivo, apuntó que la oferta disminuyó muchísimo.

Para ejemplificar los casos, indicó que una casa, está entre 100 y 120 mil pesos. "Los valores de un alquiler promedio acá en San Juan ronda los $120.000", explicó. En tanto, si es una casa con tres habitaciones, cocina, patio, se eleva a más de $150.000.

"Desde ese punto nosotros lo planteamos no como algo recaudatorio. Que sería mejor que empezara a hablar de modificar la ley de alquileres. Pero bueno, cambiemos y insisten en eso. Nosotros creemos que eso no va a mejorar la oferta, sino que va a mejorar la rentabilidad del propietario", añadió.

Además, señaló que no están de acuerdo con los cambios que proponen desde Juntos por el cambio. Pero, Bazán dijo que la propuesta representaría un desfasaje entre el que menos tiene, "siempre termina perjudicado el que menos tiene", dijo.