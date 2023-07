Viñateros esperan que la corriente del Niño y las lluvias ayuden a la presente temporada

Este miércoles Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, dialogó con el móvil de Canal 13 y dijo que esperan que la corriente del Niño y las lluvias ayuden a la presente temporada.

"Según las noticias internacionales 'el Niño' viene. Yo trato de darle más bolilla a las noticias internacionales que las de acá porque por aquí cada uno te dice lo que le parece según el callo que le duela, entonces por ahí te hablan muchas macanas", comenzó diciendo.

"Hay nieve ya este año, aproximadamente similar a lo que había el año pasado a este tiempo pero es muy poco todavía, nos queda prácticamente todo el mes de julio y todo el mes de agosto que es cuando suelen caer las nevadas más grandes y se acumula más nieve", agregó Garcés.

También el viñatero manifestó que "yo creo que por el tiempo de sequía no va a ser un año tan seco como los que hemos tenido, pero no soy climatólogo ni puedo saber que va a pasar. Según las noticias internacionales a lo mejor no es la nieve que tiene que caer pero va a ser una primavera y verano muy lluvioso, por lo que ya estamos comprando cobre y azufre porque los hongos van a estar a la orden del día".

