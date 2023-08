¿Quiénes son los jubilados que cobran el 'bono' de 36000 pesos en agosto?

Desde principios de este mes de agosto se sabe que ANSES entregará una suerte de bono a jubilados de la República Argentina. Sin embargo no es un beneficio que alcance a todos, por lo que todavía hay personas que no tienen en claro si podrán percibirlo o no. Debido a esto una autoridad explicó en Canal 13 detalladamente a quienes están apuntados estos 36.000 pesos argentinos.

Raúl Romero, titular de la UDAI de ANSES en Rawson, contó en Banda Ancha que este beneficio van a percibirlo los jubilados que cumplieron con al menos sus 30 años de aportes. Sumado a esto, en la actualidad estos jubilados deberán estar percibiendo el haber mínimo.

'Con este calendario de pago de agosto, se va a acreditar un importe extraordinario que tiene que ver con una compensación establecida para aquellos jubilados que hubiesen accedido al beneficio, luego de haber aportado 30 o más años de servicio, pero que a la fecha estén cobrando un haber mínimo. Esto condiciona la posibilidad de cobrar', explicó.

Seguidamente, Romero reveló cuántas personas percibirán estos 36.000 pesos argentinos, tanto a nivel República Argentino como dentro de la propia provincia de San Juan.

'A nivel país hay 1.400.000 en estas condiciones y en San Juan van a ser aproximadamente 28.000 sanjuaninos jubilados que cumplen estos requisitos. Van a recibir 36.000 pesos que corresponden a 15.000 pesos de diferencia del mes de julio y 11 del mes de agosto, ahí se totalizan los 36.000 pesos', sentenció.