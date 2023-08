El Gobierno suspendió la exportación de carne, ¿por cuánto tiempo?

En medio de la corrida cambiaria y consecuentes aumentos de precios que se registran en todo el país tras las PASO, el Gobierno nacional decidió suspender este martes la exportación de carne.

La medida fue comunicada en la jornada y es por 15 días, en un principio.

Según informó el gobierno no habilitarán exportaciones de carne vacuna hasta tanto no se alcance un acuerdo de precios con el consorcio de los frigoríficos. Y advirtieron sin ambages: "sin acuerdo de precios no habrá permisos de exportación".

"Es para cuidar el tema precios. Y hasta que no se acomoden no se va abrir”, sentenciaron fuentes vinculada con la decisión.

La decisión fue adoptada luego de que el titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel, se hiciera cargo de las nuevas negociaciones con empresas alimenticias y de energía para que no se trasladen a los precios de los productos de consumo masivo y combustibles la suba dispuesta por el Banco Central en la cotización del dólar mayorista.

