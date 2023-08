Precios calientes: tomarse un cafecito será un 20% más caro

Los coletazos de la fuerte devaluación que aplicó el gobierno tras el resultado adverso en las elecciones PASO y por pedido del Fondo Monetario Internacional, también se hará sentir en los cafés, restó y bares, ya que tomarse una infusión será un 20%. Desde los locales señalan que el día clave es el próximo lunes con una semana de perdidas adentro.

El desencadenante fue el aumento del 22% en el dólar oficial del pasado lunes que llevó la divisa de los $300,01 a $366,18. Propietarios expresaron a este medio que tuvieron que anular “muchísimas” operaciones de ventas ya planteadas.

También aseguraron que hay un acostumbramiento de la gente, que no se sorprendió ni recibieron reclamos por las subas que ya han venido teniendo. “Hemos amanecido con un 15% o 20% en toda la mercadería que nosotros compramos para hacer sándwiches y café”, dijo Alberto Platero de Mi Sandwich. Se trata de un negocio que tiene un alto componente importado ya que la Argentina no produce este producto.

Remarcó que el invierno no fue tan duro pero las ventas siguen bajando, “saliendo del invierno siempre empieza a mejorar porque la gente empieza a salir, el invierno no ha sido tan malo porque no hizo frio”. La situación viene siendo crítica desde una semana antes de las elecciones en la que se podía visualizar la incertidumbre.