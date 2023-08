La brusca devaluación, entre la exigencia del FMI y la realidad del peso argentino

En medio de la brusca suba de precios, luego de las PASO del domingo 13, Lucila Avelín, es economista y habló con Banda Ancha sobre “el peor escenario” del país. Hizo referencia en relación a la brusca devaluación, la exigencia del FMI y la realidad del peso argentino. A la vez, dijo que es necesario que las autoridades empiecen a “a pensar Argentina a largo plazo”.

Admitiendo que van a ser meses difíciles, la economista dijo que el FMI venia pidiendo la devaluación. “Estambramos muy retrasados, por lo cual nos volvemos muy poco competitivos. El fondo venia pidiendo este acomodamiento del tipo de cambio y obviamente no lo iban hacer ante de las PASO. Sabíamos que iba a suceder”, dijo y agregó que a nivel internacional Argentina quedó “mejor”, pues se destrabaron las importaciones.

La especialista, que en varias oportunidades repitió que el panorama del país no es el mejor, agregó: “Nunca –en Argentina- llegamos a lograr competitividad por eficiencia, si no que la ganamos por tipo de cambio. Cuál es la lógica en otros países. Vos te haces eficiente produciendo entonces producís con costos reales bajos y cuando exportas lo hacen con precios bajos. No necesitas que el dólar se dispare para poder exportar”.

Durante la entrevista habló sobre las tazas de los plazos fijo y dijo que teme que esto luego traiga graves consecuencias y aseguró que los más factible, es que de igual manera los ahorristas opten por el dólar. Mientras que aseguró que en situaciones económicas parecidas el país optó por canjear bonos. “Esta magnitud es insostenible”, agregó y dijo que, debido a esto, la gente está perdiendo poder compra y a la vez la oferta comienza a caer.

Además, dijo: “Tenemos una retracción de la oferta y eso impulsa los precios para arriba” y comentó que hacen falta planes firmes que piensen al país a largo plazo. No tenemos planes, sacándolo a Milei que, aunque nos guste o no guste, es el único que presentó planes. ¿Desde el oficialismo qué plan tenemos? ¿Tenemos plan? Van a pagando incendios. Hay que ver cómo solucionar este problema de fondo”.