Advierten dificultades en los comercios pequeños para pagar el bono de $60.000

Tras el anuncio del ministro de Economía Sergio Massa, en San Juan evaluaron las medidas entre las que se encuentra un bono de $60.000 para empleados públicos y privados en dos partes, además del financiamiento para el pago de sumas fijas y ampliación de línea de crédito para pymes entre otras.

Diario 13 habló con Marcelo Vargas, representante de la Cámara del Interior y del Centro Comercial de Rawson, quien dijo que no es mala idea pero advirtió por las dificultades de comercios pequeños para afrontar el pago dispuesto por el Gobierno Nacional.

“No es mala la idea que se pague el bono y se descuente después en paritarias”, sin embargo dijo, “no todos tienen capacidad de pagar, como los comercios chicos”. Aseguró que hay empresas que pueden hacerlo, pero que el universo del comercio en muy grande.

Cabe mencionar que a las empresas se le devolverá el 100% de las contribuciones patronales y en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME), del 50% de las contribuciones para ayudar a los trabajadores.

A esto agregó que es una buena medida que los monotributistas no paguen por 6 meses. Como contrapartida se espera que este ingreso extra y lo que no se pague en concepto de mono tributo se vuelque al consumo, “a largo plazo no sabemos pero en estos meses, sirve para que la gente tenga poder adquisitivo”.

Por ultimo miró con buenos ojos el financiamiento para el pago de sumas fijas y ampliación de línea de crédito para pymes, pero aseguró que hay mucha gente que no se quiere endeudar más. “Piden prestamos, no los pagan, se van los intereses, pero a muchos les viene bien, especialmente a las categorías más bajas del monotributo”, concluyó.