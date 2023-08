Desde la Cámara de Bodegueros aseguran que "San Juan está en un momento histórico"

Este martes la Cámara de Bodegueros lanzó la nueva campaña para promocionar los productos sanjuaninos, "Vinos del Valle". En ese marco Mauricio Colomé, nuevo presidente de la mencionada Cámara, dialogó con Canal 13.

"Esa es la idea, mostrarle no solo a San Juan si no al resto de Argentina, sobre todo en aquellos grandes centros de consumo, lo que es el vino sanjuanino", dijo Colomé.

Agregó que "entendemos que San Juan está en un momento histórico, que la calidad que tiene San Juan hoy en sus vinos y la cantidad de marcas que tenemos para ofrecer al mercado nacional e internacional es única en la historia".

"San Juan tiene una propuesta de valor muy interesante, no tiene que envidiarle a ninguna región, a ningún producto en este momento respecto de la calidad", expresó.

También Colomé explicó que "San Juan lamentablemente no está vista en este momento como una propuesta sólida, opción sólida, por parte del consumidor de los grandes centro de consumo como un vino de alta gama. Por eso nuestra misión, nuestra propuesta hoy es hacer trascender esta calidad y no solo de la Cámara si no de todo el sector vitivinícola, entendemos que se va a ver beneficiado".

"En esta campaña de promoción participan todas las etiquetas, marca o bodega. Es la propuesta de la industria sanjuanina a un país que cada vez está más ávido de probar vinos diferentes, vinos de alta gama de otros lugares; entonces demostrarles que somos una opción más que interesante para eso", dijo.

"Es bastante inédito e la Argentina que vos en una provincia tengas tantos diferentes vinos para probar", explicó.

Mirá el video insertado al principio de la nota con todas las declaraciones.