Si la inflación de agosto supera los dos dígitos se activa el gatillo en el aumento a docentes

Este no es un miércoles cualquiera. Esto se debe a que darán a conocer la cifra de la inflación de agosto. Sobre este tema, Lucio Vázquez, titular de la Unión Docente Argentina (UDA), dio a conocer que pasará en caso que el numero que develé INDEC sea de dos cifras.

Teniendo en cuenta que los salarios tienen una dependencia directa ya que esta la posibilidad de que se active la cláusula gatillo, el referente mencionó que si supera los 2 dígitos, "automáticamente se activan todos los ítems del numerador básico de funciones, el último código pedagógico, y sufren inmediatamente el incremento del porcentual previsto en el IPC". Esto significa que se dispara un recálculo de los salarios. Además señaló que no hará falta convocar a reuniones paritarias porque está expreso en la misma.

A consultarle si les interesa o no, ese otro refuerzo de 60.000 pesos en dos cuotas no remunerativas ni bonificables que anunció el Gobierno Nacional como paliativo frente a la devaluación, dijo: "sí nos interesa, pero aún no tenemos un pensamiento que eso no toque el bolsillo a los trabajadores, que se deposite y automáticamente las entidades bancarias o financieras lo absorban al mismo".

De este modo, Lucio Vázquez fue contundente al decir UDA insistirá con el bono de $60.000 más allá del aumento de sueldos por inflación y como ven el panorama inflacionario.