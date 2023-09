A la espera de Mendoza, SUOES firmaría un aumento salarial del 45%

Esta semana SUOES tuvo una nueva reunión con el sector empresario en el marco de las paritarias, teniendo en cuenta que la zona cuyo es la única que todavía no ha podido llegar a un acuerdo. En ese marco, dependiendo si desde Mendoza le dan luz verde a esta nueva propuesta, se aceptaría un incremento salarial del 45% a repartirse en tres meses.

Víctor Menéndez, secretario general de SUOES, contó en Cien por Hora en que situación se encuentra actualmente la negociación paritaria. En ese sentido manifestó que recientemente les hicieron llegar la oferta renovada, la cual ya fue aceptada por sus colegas de la provincia de San Luis.

'Tuve una reunión con delegados y un representante que eligieron los compañeros. Tuvimos una propuesta mejorada y la trasladamos a los compañeros. Esto sería hasta noviembre. Es el 15% en septiembre, el 15% en octubre y el 15% en noviembre. Después el 50% de ese 45% se suma al aguinaldo de fin de año. Por supuesto han percibido todo el primer tramo del bono, sobre eso no tenemos nada que decir, la segunda parte la absorbió la paritaria. Hicimos una propuesta mejorada subiendo todos los ítems que suman, San Juan lo aprobó, San Luis lo aprobó y esta noche tienen reunión los delegados de Mendoza', expresó.

Menéndez aseguró que sus compañeros mendocinos aprobarían la propuesta, ya que dilatar aún más este proceso es generar que los trabajadores del sector sigan perdiendo poder adquisitivo. De esta manera si la respuesta es afirmativa, la firma para hacer todo oficial se daría el próximo lunes 25 de septiembre.

'Después a fines de noviembre nos vamos a sentar a hablar sobre como ha sido la inflación desde abril hasta esta fecha. Hemos arreglado, si llegamos a este acuerdo, un poquito más de un 75%. Ahí vamos a ver la inflación, hay que arreglar y dejarlo por lo menos un punto más arriba. Este es el desafío para cuando retomemos la paritaria a finales del mes de noviembre. Hay que ver que pasa en octubre, Dios quiera por el bien de todos que por lo menos frene un poco', manifestó.

Seguidamente el entrevistado se mostró conforme con la medida que tomaron las autoridades de la devolución del IVA. La máxima autoridad de SUOES en San Juan explicó que a pesar de que no es una solución en sí a sus problemas económicos, es una pequeña asistencia que los hace tener un balance un poco más favorable a fin de mes.

'El tema del IVA es una medida buena porque nos beneficia porque se puede hacer hasta los 708.000 y esos 19.000 pesos de devolución ayudan por lo menos, no es la solución pero ayuda. Es una platita más que se ahorran en esas compras con tarjetas de débito por ejemplo. Me parece positiva la medida con el Impuesto a las Ganancias también, porque no son ganancias, es un impuesto al trabajo y al esfuerzo. Este tipo de medidas son positivas', reveló.

Además de la devolución del IVA, el secretario general se refirió a la aprobación de la quita del Impuesto a las Ganancias para miles de trabajadores argentinos. Acerca de esto aseguró que dentro de este sector, sobre todos los beneficiados son quienes prestan sus servicios en la Alta Montaña, ya que perciben un sueldo superior al millón de pesos argentinos.

'Las personas que tenemos en Alta Montaña por ejemplo tienen un 130% más que quienes estamos en el llano, están sobre un millón y pico por lo que a ellos si los beneficia. Bienvenido sea porque hay que estar allá 14 días con el frío y la altura, es una zona inhóspita para hacer trabajo de alta montaña. Alcanza a 35 compañeros que tenemos ahí en Alta Montaña y algunos supervisores que tienen salarios sobre un millón de pesos porque van a tener que dejar de pagar ganancias. Son los menos pero es positivo', detalló.