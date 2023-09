Bono de $94 mil para trabajadores informales: mirá cuántos sanjuaninos lo recibirán

Entre la batería de medidas que viene anunciando desde hace semanas el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra un refuerzo de $94.000 para trabajadores informales. En ese sentido, se informó que en la provincia de San Juan serán unas 20.000 personas la que lo percibirán.

Raúl Romero, titular de la UDAI de ANSES en Rawson, contó en Banda Ancha a cuantas personas alcanzará esta nueva asistencia que se entregará. En ese sentido reveló que todavía no tienen la cifra oficial, pero se puede hacer una estimación basados en el universo de personas que recibió anteriores refuerzos similares.

'En San Juan hemos hecho el análisis, en función de las últimas prestaciones de emergencia que logramos implementar. El último que se pagó fue un refuerzo alimentario que se pagó el año pasado. El primer pago de ese refuerzo fue para unos 25.000 sanjuaninos. En esta oportunidad no se trata de la misma medida, aunque si es parecida. Entiendo que tendrá un menor impacto, serán entre 18.000 y 20.000 personas que puedan solicitar ese pago', expresó.

Posteriormente, el entrevistado explicó con lujo de detalles qué personas pueden solicitar este bono de 94.000 pesos argentinos. Cabe destacar que quienes cumplan estos requisitos, deberán realizar su inscripción vía web en www.anses.gob.ar con su clave de seguridad social.

'El 27 de septiembre quedó operativo el aplicativo que permite la solicitud de este bono de $94 mil para trabajadores informales. Hay que recodar que este refuerzo se va a pagar en dos cuotas de 47.000, la primera en octubre y la segunda en noviembre. Quienes pueden solicitarlo son trabajadores informales, personas que no tengan un registro de empleo formal en relación de dependencia, no cuenten con la inscripción de monotributo, monotributo social o inscripción de autónomo. No deben tener cobertura de obra social recibir alguna prestación por parte del Estado Nacional como la Asignación Universal por Hijo por ejemplo. Estas personas podrán solicitarlo si tienen entre 18 y 64 años', sentenció.