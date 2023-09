Bono extraordinario: todavía sin definiciones para empleados estatales de la provincia

Este miércoles el vicegobernador Roberto Gattoni dialogó con Canal 13 e hizo referencia al pago del bono extraordinario anunciado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, hace dos semanas. Al respecto dijo que aún no hay definiciones para los empleados estatales de la provincia.

"San Juan ha hecho una evaluación, creo que hay una cláusula automática de actualización, estamos esperando el índice de inflación", explicó Gattoni.

"No hay definición definitiva pero además, que yo esté coyunturalmente en esta situación, no me hace que yo tenga que tomar una decisión al respecto. Entiendo que San Juan ya ha hecho un gran esfuerzo con el acuerdo paritario de agosto", manifestó el Vicegobernador.

Finalmente el funcionario detalló que "creo que la norma que se dictó decía que aquellas provincias o aquellas jurisdicciones u organismos que habían tenido paritarias había que compensarlo así que creo que en ese camino está San Juan, en la compensación través de los aumentos paritarios".

