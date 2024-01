La Feliz, no muy feliz: estiman una caída de ocupación del 5 al 10%

La realidad económica viene golpeando a los argentinos desde hace años pero se intensificó durante los últimos meses, con inflación alcanzando los dos dígitos por mes. Sin embargo, este tiempo es propio de descanso y uno de los destinos turísticos por excelencia que hay en el país es Mar del Plata. La subsecretaria de Turismo de Buenos Aires, Soledad Martínez, dialogó en exclusiva con Canal 13, analizó la temporada y señaló que estiman una caída de entre 5 y 10% en la ocupación hotelera.

Ante una crisis económica, febrero se presenta como una posibilidad de conseguir alquileres y hospedajes a un menor costo, para continuar con una remontada que comenzó en la segunda quincena de enero, luego de que el estado del tiempo no jugara a favor. Así lo sostuvo Martínez: ‘Después de la primera quincena que vino complicado el clima, es fundamental para remontar la temporada y levantar el nivel de movimiento’.

Si bien aún no termina la temporada, ya con las reservas de febrero hay un panorama con claridad y en ese sentido, la funcionaria señaló que ‘todavía no tenemos números, pero se estima una caída entre un 5 y 10% respecto a la temporada pasada que fue récord, veníamos engolosinados, éramos muy felices y no lo sabíamos, respecto de los números que veníamos manejando, con políticas nacionales y provinciales de mucho impacto, con fomento a la actividad. Seguimos trabajando con las instrucciones que nos da el gobernador Kicillof para poder sostener temporadas y que las distintas localidades que vivan del turismo puedan tener la mejor temporada posible, con lo que ellos facturan y laburan en el verano, sostienen a la comunidad durante el resto del año’.

‘Hicimos una reformulación de la promoción turística. Nosotros tenemos 135 distritos y los convocamos a los distintos distritos a que vengan a promocionar sus destinos a Mar del Plata. Estamos ampliando un poco la oferta turística que tradicionalmente se asociaba al mar solamente en la provincia’, explicó Martínez acerca de la promoción realizada en el principal destino.

Sobre los precios, dijo que ‘no le escapa a la situación macroeconómica y por supuesto tenemos los especuladores de siempre. Pero veníamos engolosinados por los números del año pasado, tenemos lo indicadores de siempre, pero si te aumenta la nafta, la harina, es difícil poder sostener los precios’.

Los incrementos en los precios ocasionaron que haya incertidumbre, bajo consumo y poca certeza sobre un panorama económico a corto y largo plazo. En este sentido, para Martínez ‘los datos de la inflación a nivel nacional y general impactan de lleno en el turismo y en los prestadores turísticos. Reina la incertidumbre, esto de no saber cómo van a seguir la cosa. La única certeza que tienen las familias es que en marzo los chicos comienzan las clases, que deben que tener el mango para el transporte, la obra social y todo eso incide de manera negativa en el gasto que uno puede destinar al esparcimiento, lo primero que la gente corta cuando está apretada es el óseo, el entretenimiento y este derecho que tenemos ganado pero también es lógico’.