Mosto, pasas y aceite de oliva son las estrellas de las exportaciones agroindustriales

Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, abordó en Banda Ancha abordó en Banda Ancha diversos temas tales como cortes de agua, hidráulica y las exportaciones. El pasado miércoles, el Departamento de Hidráulica de San Juan anunció el pronóstico de caudales para la temporada 2024-2025. Sin embargo, lo que generó debate fue la decisión de continuar erogando agua en ciertos canales de riego a pesar de las precipitaciones.

Miguel Moreno, destacó los productos que están marcando tendencia en el mercado internacional, entre ellos, el mosto, las pasas de uva y el aceite de oliva. Es así como indicó que "La exportación de mosto va subiendo, y eso es un dato importante para nuestra provincia. En cuanto a las pasas, muchos clientes están buscando pasa en la provincia y se va a terminar exportando todo".

Otro producto que ha tenido un auge en las exportaciones es el aceite de oliva: "El aceite de oliva ha tenido un salto importante debido a la caída fuerte que ha tenido en España. Esto nos permite tomar dimensión de lo que somos como productores", afirmó Moreno. "Nuestros aceites hoy día se están exportando a España para mejorar sus aceites, lo que demuestra la calidad que tenemos", agregó el secretario.

En cuanto al mercado interno, Moreno reconoció una caída en el consumo desde principios de año, pero destacó que algunas producciones, como la del espárrago, continúan vendiéndose bien. También señaló que ha ocurrido lo opuesto. "Nuestra evaluación es que ha crecido, impulsada por cultivos como el olivo, que viene expandiéndose de manera notable. Una de las empresas más grandes de la provincia anunció que va a duplicar su superficie de olivos", dijo.

"Recibimos una gran cantidad de pedidos de que no cortáramos el agua a pesar de la lluvia", explicó Moreno. Además, precisó que las lluvias comenzaron el domingo por la noche y se intensificaron el lunes, aunque no en todos los departamentos por igual. "La lluvia no fue uniforme, lo que nos llevó a hacer evaluaciones constantes", comentó. "Los inspectores nos decían que algunos regantes necesitaban el agua, a pesar de la lluvia", indicó sobre esta situación generó incertidumbre hasta que finalmente se decidió cortar el suministro el martes por la tarde.

"Hubo quienes, incluso después del corte, criticaron la decisión", destacó . A pesar de las lluvias, algunos productores seguían solicitando agua de riego, lo que generó confusión. "En ciertos cultivos, a pesar de las lluvias, es necesario continuar con el riego. En algunos lugares la humedad fue suficiente, pero en otros no llovió con la misma intensidad", explicó el secretario.

Otro de los puntos que expresó fue sobre el sistema hidráulico de San Juan que para Moreno atraviesa una crisis que afecta tanto la eficiencia del riego agrícola como la distribución de agua en la provincia. Concretamente mencionó que la infraestructura está “detonada” y presenta pérdidas del 50% en su sistema de distribución, un problema que urge resolver.

"Nos encontramos con una infraestructura realmente compleja, con un sistema de distribución con pérdidas del 40-50% en el sistema de distribución primario y secundario", comentó. Esta situación ha sido el resultado de años de desinversión y falta de mantenimiento, lo que ha generado un deterioro considerable en la capacidad del sistema para distribuir agua de manera eficiente. "Hidráulica no tiene ni siquiera máquinas en condiciones", agregó.

Moreno explicó que el gobierno provincial está trabajando en conjunto con el Departamento de Hidráulica y el Ministerio de Infraestructura para establecer un sistema de erogación más eficiente, basado en datos técnicos. "Hoy tenemos establecido un sistema de erogación con un coeficiente de 0,30 que es el de sostenimiento", afirmó.

Además, ante la incertidumbre climática y la necesidad de ajustar el pronóstico de caudales debido a las lluvias recientes, el gobierno ha dispuesto realizar una nueva evaluación de la nieve en alta montaña. "El gobernador ha dispuesto poder poner nuevamente un vuelo para hacer otra revisión y tomar una evaluación y si hace falta hacer algún ajuste", comentó el funcionario.