Nación ya definió aumento para jubilados en marzo

Este lunes Luis Caputo, ministro de Hacienda y Economía de la Nación, habló en un medio nacional de cuanto será el aumento para jubilados. El Ministro dijo que será del 30%, más un bono. Todo esto será por decreto como se venía especulando y está apuntado a las jubilaciones mínimas.

Caputo sostuvo que mientras no haya una fórmula, los aumentos serán por decreto. Tampoco dio fechas específicas de cuando podría haber una ley que estableciera los futuros aumentos. Lo que tampoco aclaró el Ministro fue de cuanto será el monto del bono que acompañará este futuro aumento.

En la entrevista a LN+ Caputo sostuvo que, este aumento por decreto es mucho mejor que si se siguiera utilizando la ley de aumentos que se generó en el gobierno de Alberto Fernandez. 'Con el gobierno anterior a los jubilados se les pagaba según las Leliqs y eso hizo que perdieran el 40% del valor de las jubilaciones cuando comenzaron a emitir pesos desmedidamente', sostuvo el titular de la cartera de economía. Otro aumento que será por decreto será el salario mínimo, vital y móvil, que se dará a conocer este martes y se estima será en torno al 30% también.