Salario mínimo: aumento por decreto y 50 puntos menos de lo que pidió CGT

El Ministro de Economía Luis Caputo, dio una entrevista al canal de noticias LN+ y anticipó que el Salario Mínimo Vital Y Móvil se fijará entre este lunes y el martes 20. Por decreto el sueldo mínimo ascendería a $180 mil en febrero y a $202 mil en marzo, con un acumulado del 30% en dos cuotas. Cabe mencionar que actualmente, el monto es de 156 mil pesos.

"Vamos a fijar el salario mínimo vital y móvil entre hoy y mañana", afirmó Caputo, quien destacó que se trata "sólo un valor de referencia" por el que no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas.

El camino del decreto se definió luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario, que se realizó el pasado jueves vía Zoom, entre la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA, los empresarios y el Gobierno. Los gremios esperaban una suba de 85%, muy por encima de lo que ahora determinará el Ejecutivo.

El pedido de la CGT, fue a raíz de la devaluación de 25 puntos de diciembre, más la inflación de 20 puntos de enero. Con la propuesta de la CGT, los haberes mínimos se habrían ido a los $288.600. Vale decir que, la última reunión fue en septiembre, cuando se determinó un aumento escalonado del ingreso básico universal que lo llevó, en diciembre, a 156.000 pesos. Desde entonces no se actualiza, pese a que la inflación será cercana al 50% en los últimos dos meses.

Qué dijo Caputo sobre lo que causó la crisis económica

Cabe mencionar que en la entrevista, el periodista le preguntó a Caputo si ese valor del salario, se trataba del monto más bajo de los últimos veinte a treinta años, a lo que el funcionario respondió con un tajante 'si'. A su vez, aseguró que estos niveles, son las repercusiones de la mala administración del Estado del último tiempo. 'Todo son consecuencias de lo que hemos vivido, por eso es importante lo que votó la gente', expresó Caputo.

En este sentido el ministro, dijo que es necesario que de la misma manera que la gente entendió la necesidad de un cambio, es fundamental que los políticos también vean la necesidad de un cambio. 'Nos dicen que no entendemos el juego político y es porque no queremos jugar a eso. Ese juego es el que llevó al país a la decisión de gastar más, tener más déficit y financiarlo con emisión o con deuda, no queremos eso, nosotros queremos cambio', aseveró Caputo.