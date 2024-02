Achem confirmó el aumento para estatales en marzo mientras negocia en paritarias

Emilio Achem, Secretario General de Gobernación de San Juan, informó en el móvil de Canal 13, que se llevará a cabo el pago correspondiente al mes de febrero y que en marzo se otorgará un aumento salarial, siguiendo las decisiones del Gobernador Marcelo Orrego. Además, señaló que está previsto otro aumento en el mes de abril, con la intención de realizar ajustes mensuales, siempre condicionados a la situación económica nacional y la recaudación fiscal.

Achem enfatizó que "la variación en los ingresos del país afecta directamente a las provincias", ya que la recaudación de impuestos y la coparticipación están vinculadas a la actividad económica. Explicó que "el aumento de los salarios depende de la capacidad de generación de recursos".

El funcionario destacó la importancia de mantener un diálogo constante con los gremios, considerando las circunstancias cambiantes. Hizo referencia al reclamo de los gobernadores sobre el fondo para los docentes, expresando que "las negociaciones deben adaptarse a las realidades económicas y fiscales del momento".

"Estamos preparando el terreno para el regreso a clases, y creo que todos en San Juan quieren que empiecen las clases. La situación económica no es una responsabilidad exclusiva del gobierno provincial, estamos haciendo el mayor esfuerzo y trabajamos en conjunto con los gremios" , afirmó Achem.

Enfatizó el arduo trabajo con los gremios, reconociendo sus responsabilidades y destacando el esfuerzo conjunto para encontrar soluciones equitativas. Achem también mencionó la importancia de esperar el discurso del presidente para obtener una visión más clara del panorama económico nacional.

"Hasta ahora, las noticias no fueron alentadoras, y debemos continuar gestionando los recursos de la provincia con responsabilidad. Queremos que todos los sectores de la economía sigan funcionando, no solo centrarnos en uno. No hay un marco de referencia claro, estamos en medio de discusiones sobre lo viejo y lo nuevo", expresó Achem.