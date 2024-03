Ahora se podrá viajar con el programa Cuota Simple

Desde el área turística informaron que a hasta el 6 de mayo, los turistas que elijan a San Juan como destino tendrán la posibilidad de sumarse a Cuota Simple. Para Semana Santa o en cualquier momento deseado, los interesados pueden acceder a servicios y productos turísticos financiados en 3 y 6 cuotas fijas mensuales con la tasa más baja del mercado. “El plazo de operatoria del presente rubro tendrá una vigencia de noventa (90) días, contados a partir del 7 de febrero del 2024?, aclaró la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Entre los beneficios del programa nacional están incluidos pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

Los productos y servicios turísticos pueden adquirirse todos los días de la semana en los locales adheridos. Para conocer detalles y solicitar más información, los usuarios pueden ingresar aquí.

En cuanto a los prestadores que quieran adherirse al programa, deben ingresar a este link o comunicarse con las tarjetas de crédito adheridas. El alta del programa debe hacerse con cada una de las tarjetas con las que trabaje. Si el prestador ya se encontraba adherido al Programa AHORA 12 con anterioridad, no deberá realizar trámite alguno para operar con el Programa “Cuota Simple”.

En cuanto al pago, los comercios/prestadores cobrarán en un plazo de hasta diez días hábiles de realizada la venta para cada plan de financiamiento. Cabe mencionar que, será infracción cuando los servicios ofrecidos no sean dentro del territorio nacional, cuando se ofrezcan bienes y/o servicios que no estén incluidos dentro de los puntos establecidos, cuando no se cumpla con el deber de información previsto en el programa.