Trabajadores de salud disconformes con el aumento y analizan medidas de fuerza

Victoria Trincado, Secretaria General de Asociación de Profesionales de la Salud (Asprosa), expresó la disconformidad del gremio con el reciente aumento salarial anunciado por el gobierno para el mes de marzo. En una entrevista para Canal 13, Trincado discutió las preocupaciones de los trabajadores y las posibles acciones a seguir.

"Fue más que una propuesta, fue un comunicado de que es el máximo esfuerzo que el gobierno puede dar. Nos informaron que ya estaban liquidados los sueldos", afirmó Trincado. "Hablamos con las bases y va a ser la respuesta de ellos fueron las medidas que vamos a tomar a partir de la semana que viene", agregó.

Trincado subrayó la insuficiencia del aumento salarial, que no cubre la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación. "Tenemos una pérdida del 45% que no sabemos si vamos a recuperar o no", señaló. "Cuando hablan de tomar una medida de fuerza, será como que analizan todavía no hemos analizado las medidas", explicó.

Entre las posibles acciones a tomar, Trincado mencionó la realización de asambleas en los lugares de trabajo y marchas fuera del horario laboral. Sin embargo, destacó la importancia de no involucrar a la subsecretaría de trabajo para evitar la conciliación obligatoria.

"Este mes esperábamos un momento de un 20%, pero nos dan un 11%", explicó.

"No podemos hacer un quite de los servicios de salud", comentó. A ello sumó que lo que necesitan es un total con respecto al 45% para que explique "para ir recomponiendo y para haciendo de provincia lo habló", afirmó Trincado, refiriéndose a la necesidad de una recomposición salarial gradual. También destacó la importancia de la comunicación con el gobierno y la necesidad de encontrar soluciones que satisfagan las necesidades del personal médico.