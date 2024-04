El sector pyme hizo una fuerte defensa del modelo económico de Milei

La situación económica en el país indica que hay una fuerte recesión y aún una elevada inflación con una tendencia a la desaceleración. Y si bien esto golpea el bolsillo de todos los argentinos, uno de los sectores en los que más se ve el impacto es en las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, el presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi visitó Canal 13 y realizó una defensa del modelo económico que lleva adelante el Gobierno que conduce Javier Milei.

‘Decimos que esperemos que esto sea una meseta. Bajar la inflación es fundamental porque es un impuesto no legislado. Para tocar un impuesto hay que pasar por el Congreso y eso es terriblemente complejo y dañino para le economía, porque mientras nosotros dormimos se genera el impuesto y totalmente regresivo porque ataca primero al que menos tiene, al que menos posibilidades de defenderse tiene. La tendencia a la baja de la inflación nosotros la vemos con muy buenos ojos, con mucha esperanza porque bajando la inflación tenemos un problema muy grave resuelto’, mencionó Minozzi.

El empresario agregó que ‘la recesión es producto de un país cerrado, no se puede soltar toda la fuerza de golpe porque se ocasionaría un caos terrible como soltar el cepo de golpe o abrir la importación. Es un tema muy interesante porque en general, el empresario no le tiene miedo a la competencia, sino a la competencia desleal. Porque si usted abre la importación y estoy compitiendo y produciendo un producto con un producto que está en el mercado con un 60% de impuesto, significa que estoy vendiendo impuesto. Si estoy en un país razonable donde me incluye impuesto, carga laboral, burocracia y todo eso es razonable, no tengo la máquina de impedir del estado provincial, nacional y municipal, entonces sí, compitamos sin ningún problema’.

Siguiendo con el análisis de la realidad económica Minozzi dijo: ‘yo donde veo menor esfuerzo es en el sector político. El sector empresario está haciendo un esfuerzo enorme’.

El dirigente empresarial dialogó también sobre los créditos que puso en marcha el Gobierno de Marcelo Orrego para incentivar la inversión y que no se resienta la rueda económica en la provincia, como también charló de la especulación de grandes empresas ante el fenómeno inflacionario. Esto y mucho más podés verlo en el video de la nota completa.