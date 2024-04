Rodríguez: 'En la Cámara de Comercio tenemos talleres para emprendedores'

Hermes Rodríguez- Miembro de CAME.

En medio de la difícil situación económica que enfrenta la provincia de San Juan, con un listado importante de 1500 personas que han perdido sus empleos, surge un fenómeno notable de resiliencia y adaptación: el surgimiento de nuevos emprendedores. Hermes Rodríguez, miembro de la Cámara de Comercio de San Juan, reflexionó en Más Allá de la Noticia sobre esta transformación, señalando que todos somos emprendedores en esencia.

En tiempos de adversidad, muchos trabajadores se ven obligados a buscar nuevas fuentes de ingresos y se convierten en emprendedores por necesidad. Rodríguez enfatizó la importancia de apoyar y capacitar a estos nuevos emprendedores, brindándoles las herramientas necesarias para tener éxito en sus esfuerzos.

La Cámara de Comercio de San Juan ofrece "talleres de capacitación gratuitos para emprendedores locales". Estos talleres abarcan desde "estrategias de venta hasta técnicas de administración empresarial", proporcionando a los emprendedores el conocimiento y la confianza necesarios para llevar adelante sus negocios.

El impacto de este apoyo se refleja en historias inspiradoras de éxito. Rodríguez compartió el caso de una mujer que comenzó con la confección de chalecos en su hogar y, gracias al impulso de las ferias comerciales organizadas por la Cámara de Comercio, logró expandir su negocio y eventualmente exportar sus productos a Chile, donde encontró una demanda en la armada chilena.

De acuerdo con Rodríguez, "la capacitación y el apoyo brindados por instituciones como la Cámara de Comercio son fundamentales para empoderar a los emprendedores locales y estimular el crecimiento económico".

Otro de los casos que destacó fue el de una mujer que hace 15 años "propuso la creación de hojas ecológicas utilizando pasta hecha de hojas secas. Esta idea precursora, que podría haber sido patentada". Aunque finalmente fue adoptada por la empresa Rivadavia, que lanzó hojas ecológicas al mercado hace 5 años. Rodríguez destacó la importancia de ayudar a los emprendedores a proteger sus ideas y llevarlas al mercado de manera efectiva.

Además, Rodríguez habló sobre la postura de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) frente a las medidas económicas del gobierno nacional. Destacó el papel fundamental de CAME en la defensa de las pymes, pero señaló que, a menudo, "el simple hecho de reducir impuestos no es suficiente". Rodríguez abogó por "una regionalización de los impuestos", argumentando que las pymes en diferentes regiones del país enfrentan realidades económicas distintas y deberían ser gravadas en consecuencia.