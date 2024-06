Más de 24 mil sanjuaninos recibirían el voucher de educación privada del Gobierno

Hace unos meses, el Gobierno nacional lanzó en marzo un programa de vouchers educativos para ayudar a las familias que mandan a sus hijos a colegios privados. El mismo tenia como objetivo cubrir una parte de la cuota. La iniciativa se extenderá por tres meses -mayo, junio y julio- y desde el Ejecutivo indicaron que no habrá una prórroga.

De acuerdo con los lineamientos iniciales, la medida incluye incluye a los tres niveles (jardín, primario y secundario), sin embargo no está destinada a todos los establecimientos, es decir que solo es para instituciones de gestión privada con una subvención estatal del 75% o más.

La medida abarca a 7564 instituciones. A la hora de inscribirse, no hubo límite de cupo de estudiantes ni cantidad de hijos por familia. Tampoco cantidad de escuelas por provincia. Además, los postulantes debían cumplir una serie de requisitos para recibir el beneficio: la suma de los ingresos del grupo familiar no podía ser superior a $1.419.600 (que equivale a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) y la cuota mensual no debía superar los $54.396 por estudiante.

En este marco, indicaron que los beneficiarios reciben el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo de 2024 para los meses de mayo, junio y julio, con lo que el tope es de $27.198 por hijo por mes. Los primeros datos indicaron el beneficio fue abonado -hasta el 27 de mayo- a 716.454 chicos.

Medios nacionales como TN generaron informes con datos del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, para corroborar que el 47,80% de los vouchers fueron destinados a los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Además señalaron que la edad promedio de los alumnos que recibieron el voucher educativo fue de 10 y 11 años.

Noticias Relacionadas Revelaron cuántos sanjuaninos se anotaron para recibir vouchers educativos

La mayor cantidad de los vouchers fueron recibidos por estudiantes del nivel primario. En concreto, fueron 334.158 de ese grupo sobre 716.454. El mayor monto mensual promedio lo recibió San Luis, con $24.319 por alumno; mientras que el que menos recibió fue Entre Ríos, con $5415.

Pero aquí aparece el primer problema. Según precisó Martín Zurita, que pertenece a la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), los aranceles desde enero a junio de 2024 subieron un 80% en PBA. Por esa razón, los vouchers cubren menor proporción de la cuota en términos reales a medida que corren los meses.

La distribución de estudiantes por nivel, hasta el momento, se dio de esta manera: Inicial (98.522), Primario (334.158) y Secundario (283.774), del total de alumnos que ya recibieron el aporte del Estado, que son 716.454. Si bien esa es la cifra con la que se maneja ahora el Gobierno, aseguran que podría alcanzar a un millón de beneficiarios.

En base a las proyecciones realizadas por la Secretaría de Educación de la Nación, la cantidad de estudiantes certificados por provincia está liderado por Buenos Aires (461.822), Córdoba (101.019) y Santa Fe (96.209). Luego se encuentran: Misiones (48.306); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (48.126); Mendoza (40.842); Tucumán (28.091); Entre Ríos (28.741); Santiago del Estero: (26.403); Chaco (24.649) y San Juan (24.000). En el listado después aparecen más alejadas Corrientes (16.216); Catamarca (14.007); Salta (13.507); Jujuy (11.056) y Río Negro (10.020). Por último se ubican San Luis (6785); Formosa (5364); La Rioja (3387); Tierra del Fuego, Antártida e Islas Atlántico Sur (2953), Neuquén (2871), Chubut (2815), La Pampa (2747) y Santa Cruz (1807).

Al finalizar la inscripción, fueron 1.082.000 de alumnos los que se anotaron para obtener el voucher escolar. De ellos, 716.454 ya recibieron el pago. El presupuesto total destinado, que corresponde al pago de la cuota de abril, es de $7.629.145.224,61. En cuanto al monto mensual promedio del beneficio por provincia, según las estimaciones de la cartera educativa, la lista está encabezada por San Luis, con $24.319,13; Corrientes, con $23.211,87, y Tierra del Fuego, con $22.459,47. Le siguen Chubut ($19.634,91); La Rioja ($17.324,03); La Pampa ($16.202,95) y Río Negro ($16.515,54), Catamarca ($6571,33); Jujuy ($6484,98); Misiones ($6309,77) y Entre Ríos ($5415,84) fueron las provincias cuyo monto promedio mensual fue menor.

Cómo saber si cobro los Vouchers Educativos en junio 2024

Hay dos opciones:

Ingresar a la plataforma oficial del programa con usuario y contraseña y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”;

Ingresar a Mi Anses en la sección Mis Cobros y el sistema arrojará si sos beneficiario o no.

Con datos de TN