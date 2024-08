De cuánto será el aumento de los jubilados de ANSES en septiembre

Los jubilados que cobran a través de la ANSES recibieron la noticia de que en septiembre accederán a un nuevo aumento establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fijado en 4% .

El nuevo incremento, que se basa en la nueva fórmula de movilidad implementada por el Gobierno que ofrece subas mensuales según la inflación, también impactará en los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), SUAF y pensiones no contributivas.

Por otro lado, el aumento también se reflejará en otros beneficios de Anses como la Ayuda Escolar, el Complemento Leche y Asignaciones de Pagos Únicos, como de Nacimiento, Adopción y Matrimonio.

Con el incremento del 4% los jubilados con haberes mínimos, que en agosto acceden a $225.454,42, en septiembre cobrarán $234.472,59. Es decir, $9.000 más aproximadamente.

El presidente Javier Milei, antes de que se entregue el bono en agosto, sostuvo que la entrega de un nuevo Refuerzo para Jubilados y pensionados será efectivizado "sólo en función de cómo vienen los números fiscales".

Noticias Relacionadas ANSES confirmó un super bono para beneficiarios de algunas asignaciones

"Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor", insistió el jefe de Estado.

Sin embargo, se espera una nueva entrega del bono de $70.000, para que los jubilados no cobren menos que el mes anterior. Aunque faltan definiciones del Gobierno.

En el caso de que se confirme el pago del bono o refuerzo de $70.000, los jubilados cobrarán $304.472,59. El calendario de pagos de septiembre ya fue confirmado por Anses.