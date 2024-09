Crecimiento de la pobreza: "A nuestros merenderos van cada vez más niños"

Tras la reciente publicación de los alarmantes datos de pobreza por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Laura Vera, representante de la Asociación de Amas de Casa, expresó en Cien por Hora su preocupación por el panorama social tanto a nivel nacional como provincial. Según el INDEC, la pobreza afecta al 52,9% de la población argentina, el peor registro desde 2003, y en San Juan, la cifra se sitúa en 50,5%.

En declaraciones sobre la situación, Vera comentó: "La pobreza y, sobre todo, la indigencia nos tienen sumamente preocupados. Veníamos advirtiendo que esto iba a suceder, ya que el aumento de los precios de los alimentos y los servicios básicos está superando ampliamente los incrementos de la canasta básica total."

Según Vera, los espacios de cuidado y asistencia social, como merenderos y comedores, están recibiendo cada vez más niños, no solo de familias que no cuentan con empleo formal, sino también de aquellas que, pese a estar registradas en el sistema formal, no pueden cubrir las necesidades básicas: "Vemos que, lamentablemente, las familias no logran cubrir la comida diaria, y el número de personas que acuden a nuestros centros de asistencia sigue aumentando".

"La pobreza ya no solo afecta a los desocupados, sino también a quienes están trabajando", añadió.

A nivel provincial, la situación no es menos preocupante. San Juan está en lo que Vera describió como "el medio de la tabla", con menos pobreza que otras regiones del país como el noreste y noroeste, pero aún afectando a 50,5% de su población. La activista social subrayó la desigualdad presente en la provincia: "Hay una gran disparidad entre quienes tienen ingresos superiores y las muchas familias que están por debajo del ingreso básico. Cada vez más adolescentes y jóvenes abandonan sus estudios para incorporarse al mercado laboral y ayudar a sus familias".

Noticias Relacionadas La inflación de julio fue de 4% según el INDEC

Además de la pobreza, el crecimiento de la indigencia es notable en San Juan. Según los últimos registros, la indigencia saltó del 6,3% en el último trimestre de 2023 a 14,7% en el primer trimestre de este año. "Estamos viendo más gente cirujeando (revolviendo la basura) para encontrar materiales reciclables que puedan vender", relató Vera, señalando cómo esta actividad, que solía hacerse en la noche, ahora se ve a cualquier hora del día, provocando también conflictos vecinales.

Vera instó a que los datos publicados por el INDEC no solo se miren como números fríos, sino que se humanicen para entender el impacto real en las familias: "De nada vale que todos escuchemos que hay un 53% de pobreza si poco se está haciendo para modificarla. Las políticas públicas deben centrarse en reducir estas cifras y mejorar la calidad de vida de las personas."

En un reciente encuentro con el arzobispo Lozano, la Asociación de Amas de Casa junto a otras organizaciones sociales debatieron sobre la situación social y la necesidad de proyectar acciones conjuntas. "Es necesario un Estado presente y comprometido para que podamos cambiar esta realidad", concluyó Vera.