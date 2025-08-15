A pesar del feriado, el comercio abrirá sus puertas en la víspera del día del niño

Este viernes 15 de agosto se vive en San Juan una jornada particular: es un día no laborable con fines turísticos en el marco del 17 de agosto, por lo que gran parte de la administración pública y las escuelas permanecen cerradas. Sin embargo, el comercio funciona con normalidad.

La fecha, que no figura en el calendario de feriados nacionales, no implica el pago doble para quienes trabajen, pero sí representa una oportunidad para los comerciantes, que esperan un repunte en las ventas gracias a promociones y descuentos lanzados durante la semana.

En pleno microcentro, especialmente en la zona de las peatonales, los locales abrieron sus puertas desde temprano, con la expectativa puesta en la cercanía del Día del Niño, que se celebra este domingo. Entre los rubros más activos se encuentran indumentaria (tanto deportiva como infantil y juvenil), electrodomésticos, tecnología (con celulares entre los productos más buscados) y jugueterías.

Algunos comerciantes incluso anticiparon que abrirán el domingo por la mañana para aprovechar al máximo el movimiento previo a la fecha. Cabe mencionar que se trata de un fin de semana clave, similar al Día del Padre o al Día de la Madre, porque mueve mucho consumo familiar.

La Cámara de Comercio de San Juan dejó en manos de cada empleador la decisión de abrir o no este viernes, y gran parte optó por hacerlo. Así, la ciudad presenta un panorama mixto: calles con tránsito habitual en zonas comerciales y menor movimiento en áreas de oficinas y servicios públicos.