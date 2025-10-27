Los mercados reaccionaron con marcada euforia este lunes luego del amplio triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, donde el oficialismo superó el 40% de los votos a nivel nacional y relegó al peronismo al segundo lugar, con alrededor del 31%.

En Wall Street, las acciones argentinas (ADRs) protagonizan una jornada de subas históricas, con incrementos de hasta 50%. Entre los papeles más destacados se encuentran Grupo Supervielle (+47%), BBVA (+42%), Grupo Financiero Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%), reflejando un fuerte apetito inversor por los activos locales.

El entusiasmo también se trasladó al mercado de deuda. Los bonos Globales en dólares trepan con fuerza, encabezados por el Global 2035 (+24%), seguido por el Global 2041 (+23%) y el Global 2038 (+23%). Los analistas atribuyen el repunte al renovado respaldo político que recibió el gobierno de Javier Milei, interpretado como una señal de continuidad para las reformas económicas.

En este contexto, el riesgo país (medido por el índice de JP Morgan) se encamina a romper la barrera de los 1.000 puntos básicos, nivel que no se registraba desde comienzos de año.

En el mercado local, el S&P Merval también acompaña la tendencia alcista y avanza 18%, alcanzando los 2.449.457 puntos, mientras que su versión en dólares se dispara 31,1% hasta 1.737 puntos.

El clima de optimismo financiero se completa con una fuerte caída del dólar Contado con Liquidación, que retrocede 9,7%, en línea con la mejora de expectativas sobre la estabilidad económica.