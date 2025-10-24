Los recientes acuerdos alcanzados tras la visita de Javier Milei a Estados Unidos incluyen desembolsos millonarios por parte del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a impulsar proyectos estratégicos en Argentina. Los fondos abarcan tanto el sector público como privado y apuntan a áreas clave como energía, agroindustria, minería, conectividad, salud y financiamiento a PyMEs.

El Banco Mundial anunció un paquete de aproximadamente 4.000 millones de dólares a través de distintas líneas, incluyendo el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Estos fondos se enfocarán en financiamiento productivo y capital privado.

Por su parte, el BID confirmó la aprobación de operaciones por 2.900 millones de dólares para el sector público, destinadas a reformas estructurales, y 1.000 millones para el sector privado, canalizados a través de BID Invest. Estas inversiones priorizan sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, salud y PyMEs.

Según un análisis de Fundación Mediterránea-IERAL, algunas provincias podrían captar la mayor parte de los fondos por la relevancia de sus sectores productivos:

Neuquén lidera la lista, con fuerte presencia en la cadena de hidrocarburos. Se destacan tres proyectos RIGI vinculados a producción, tratamiento y transporte de energía, donde el sector energético representa el 17% del empleo provincial.

Catamarca se enfoca en minerales críticos, especialmente litio y cobre, además de infraestructura minera. Tres proyectos RIGI subrayan su atractivo para inversiones.

Salta combina minería de litio y energía, también con tres proyectos RIGI, reflejando un alto potencial inversor.

San Juan concentra cuatro proyectos RIGI, con énfasis en cobre y oro, junto a mejoras en energía y transmisión.

Río Negro y Jujuy completan el grupo, con proyectos centrados en hidrocarburos, renovables y litio, respectivamente.

Un segundo grupo de provincias se beneficiaría de manera moderada, destacando:

Buenos Aires, con sectores diversificados y proyectos en siderurgia y energías renovables.

Chubut, con potencial en energía eólica y convencional y logística.

Santa Cruz, con relevancia en energía y minería, ocupando un 12% y 8% del empleo respectivamente.

Finalmente, algunas provincias recibirían impactos más limitados de estos créditos: