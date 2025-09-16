Luego de lo que fue el anuncio de presentación del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno nacional por el propio presidente Javier Milei, el economista Gabriel Martín, analizó lo que dejó lo explicado en la cadena nacional. El especialista anticipó que no se prevén cambios de cara a las elecciones de octubre y cómo ve a San Juan.

“Lo del presupuesto, la reasignación o darles más prioridad a partidas de jubilaciones, educación, etc, de alguna manera es la base de la derrota electoral, está camino hacia unas elecciones legislativas. Cuando digo camino, estoy diciendo que no creo que los mercados cambien su postura dolarizadora de cara al 26 de octubre”, empezó analizando el economista en Buen Día Día, por Canal 13.

Acerca de qué puede pasar con los mercados y el anuncio, para Martín “la estrategia que está utilizando el Gobierno, de dar a conocer que el presupuesto 2026 va a tener una reasignación de partidas, es un buen síntoma que probablemente los mercados lo tomen, pero eso no significa que nosotros vayamos a ver una baja sustancial del riesgo país o una disminución en el tipo de cambio del dólar. Nada va a cambiar en la jornada de hoy ni lo que vaya a ser de cara a las elecciones del 26 de octubre”.

En ese mismo sentido, aseguró que “la postura del inversor es bastante concreta. Toma los resultados de septiembre y dice que lo fáctico es plantearse ciertos escenarios de cara a las elecciones. Hacer futurología no es bueno. Se sabe que las bandas de tipo de cambio del dólar pueden cambiar en caso que el Gobierno nacional gane, pero pueden desaparecer en caso que el oficialismo no gane. Los mercados tienen claro que la estrategia del Ministerio de Economía no va a cambiar, pero los inversores intentan resguardarse en momentos como estos”.

Sobre cómo observa a San Juan en el plano macroeconómico, para Martín “la provincia proyecta intentando originar la inversión necesaria, organiza charlas para exportadores. Genera herramientas para el equilibrio fiscal, tasas de interés aceptables. San Juan está haciendo lo necesario para generar las inversiones necesarias, sean chicas, grandes o medianas, pero sabe que todo lo que venga es positivo”.

“Todas las provincias van a vivir de recaudación. Si se pueden generar muchos más proyectos en la provincia, significa mayor recaudación para la provincia. Los he visto bastante enfocados en la visión de generar proyectos y alternativas tanto para la industria como para el comercio de San Juan”, añadió el economista en Canal 13.