La puesta en marcha de la Zona Franca Jáchal comenzó a tomar forma con la primera reunión de la Comisión encargada de llevar adelante el proyecto. En el encuentro se aprobó el reglamento interno de funcionamiento y se designó al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, como presidente del organismo.

El equipo técnico expuso la descripción de los terrenos fiscales de propiedad provincial ubicados en Jáchal y sumó la propuesta de propietarios privados que ofrecieron parcelas para el emprendimiento. Los lotes fueron evaluados bajo criterios previamente definidos: accesibilidad a rutas nacionales en buen estado, disponibilidad de servicios públicos y cercanía a poblados.

En ese marco, Fernández encomendó al secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar (foto), la elaboración de una grilla comparativa que detalle las ventajas y desventajas de cada terreno. También solicitó incorporar al análisis eventuales terrenos privados sujetos a expropiación que reúnan las condiciones básicas.

Analizan los terrenos para la Zona Franca de Jáchal

La definición sobre la ubicación final se debatirá en la próxima reunión de la Comisión, prevista para el 9 de octubre. Con ello, la provincia busca dar un paso clave hacia la concreción de un proyecto que promete potenciar el desarrollo productivo y económico de Jáchal y de todo San Juan.