Analizan los terrenos para la Zona Franca de Jáchal

La puesta en marcha de la Zona Franca Jáchal comenzó a tomar forma con la primera reunión de la Comisión encargada de llevar adelante el proyecto. En el encuentro se aprobó el reglamento interno de funcionamiento y se designó al ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, como presidente del organismo.

El equipo técnico expuso la descripción de los terrenos fiscales de propiedad provincial ubicados en Jáchal y sumó la propuesta de propietarios privados que ofrecieron parcelas para el emprendimiento. Los lotes fueron evaluados bajo criterios previamente definidos: accesibilidad a rutas nacionales en buen estado, disponibilidad de servicios públicos y cercanía a poblados.

En ese marco, Fernández encomendó al secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar (foto), la elaboración de una grilla comparativa que detalle las ventajas y desventajas de cada terreno. También solicitó incorporar al análisis eventuales terrenos privados sujetos a expropiación que reúnan las condiciones básicas.

La definición sobre la ubicación final se debatirá en la próxima reunión de la Comisión, prevista para el 9 de octubre. Con ello, la provincia busca dar un paso clave hacia la concreción de un proyecto que promete potenciar el desarrollo productivo y económico de Jáchal y de todo San Juan.