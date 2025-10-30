La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará a regir desde noviembre de 2025. La suba se aplica en el marco del esquema de actualización automática por inflación, mecanismo implementado para resguardar el poder adquisitivo de las familias con menores a cargo.

De acuerdo con la información oficial, el monto de la AUH asciende a $120.066 por cada hijo, aunque los titulares perciben $95.958, debido a que el organismo retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar y los controles de salud y vacunación.

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de niños y adolescentes de hasta 18 años que se encuentran desocupados, trabajan en la informalidad o realizan tareas domésticas. En el caso de personas con discapacidad, no existe límite de edad y el monto asignado es mayor.

En este nuevo ajuste, la AUH registra un incremento del 2,08% respecto de octubre, cifra que responde a la inflación de septiembre, medida oficialmente en 2,1%. Con este aumento, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo pasa a $95.737,66, mientras que la AUH por Discapacidad se eleva a $311.748,35.

Actualmente, la política alcanza a 2,5 millones de familias y a más de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país. La ANSES deposita los pagos de manera individual en las cuentas de cada titular, según el número de CUIL y el cronograma establecido.

Desde el inicio de 2024, los valores de la AUH han mostrado una evolución sostenida. En enero, la asignación era de $41.322, y tras la adopción de la actualización mensual por inflación, reemplazando al sistema trimestral, el monto fue aumentando progresivamente hasta llegar a los valores actuales.

En términos reales, la AUH presenta un incremento interanual del 5,3%, aunque al sumar el complemento de la Tarjeta Alimentar —que otorga $52.250 mensuales para quienes tienen un hijo—, el resultado muestra una leve caída del 0,1% real. Pese a ello, el monto actual se ubica 110% por encima del valor registrado en noviembre de 2023, último mes antes del cambio de gobierno.

El cobro del 20% retenido requiere la presentación anual de la Libreta AUH, trámite que puede realizarse de manera digital a través del portal Mi ANSES. Allí, los beneficiarios pueden consultar los datos de salud, educación y vacunación, descargar el formulario, completarlo y subir la foto del documento firmado por las instituciones correspondientes. Una vez validada la información, el organismo liquida el saldo acumulado.

Además del aumento en la AUH, otras prestaciones universales también registran subas:

Asignación por Hijo con Discapacidad: $389.808

Asignación por Embarazo: $119.714

Ayuda Escolar Anual: $42.922

Nacimiento: $69.776

Adopción: $417.197

Cuidado de la Salud: desde $119.714

Las fechas y lugares de cobro pueden consultarse ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y clave de seguridad social.

Con este esquema de actualización mensual, el organismo busca que los montos de las prestaciones acompañen la evolución de los precios, protegiendo el ingreso de los sectores más vulnerables y asegurando la continuidad en el acceso a educación y salud de la niñez y la adolescencia.