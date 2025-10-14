La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva actualización en los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares y universales. La medida se da tras el último ajuste del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que modificó el promedio de los salarios formales y afectará directamente a la cantidad de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros beneficios.

Según los datos oficiales del SIPA, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) alcanzó en julio los $1.510.680,81. Con un incremento proyectado del 5% trimestral, el ingreso promedio llegaría a $1.600.000, monto que ANSES fijó como nuevo límite salarial para poder cobrar las asignaciones familiares.

Esto implica que las personas o grupos familiares cuyos ingresos superen ese monto quedarán excluidos del beneficio. Desde el organismo previsional explicaron que la medida busca “mantener la progresividad del sistema”, aunque reconocieron que “muchos hogares dejarán de cumplir con los requisitos para seguir cobrando”.

Quienes deseen confirmar si continúan incluidos en el sistema pueden hacerlo desde el sitio oficial de ANSES, ingresando con su número de CUIL y datos personales. En esa misma plataforma también se puede consultar la fecha y lugar de cobro de las asignaciones vigentes.

Nuevos montos de las asignaciones familiares desde octubre

Asignación Familiar por Hijo Tramo de ingresos familiares Monto mensual por hijo Hasta $907.793 $58.631 De $907.793,01 a $1.331.368 $39.548 De $1.331.368,01 a $1.537.111 $23.920 De $1.537.111,01 a $4.807.226 $12.340

Hijo con discapacidad Tramo de ingresos familiares Monto mensual por hijo Hasta $907.793 $190.902 De $907.793,01 a $1.331.368 $135.050 Más de $1.331.368 $85.234

Otras asignaciones:

Por cónyuge: $14.223 (siempre que no se supere el tope general).

Por maternidad: se calcula según el salario bruto de la trabajadora, sin límite de grupo familiar.

Por nacimiento, adopción o matrimonio: Nacimiento: $68.341 Adopción: $408.616 Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal: mantiene los mismos valores y tramos que la asignación por hijo.

Actualmente, según cifras del SIPA, 13,2 millones de personas están registradas en el sistema previsional argentino. De ese total:

10,1 millones corresponden a trabajadores asalariados registrados, incluyendo los sectores público, privado y el trabajo doméstico.

3,1 millones son independientes, entre monotributistas y autónomos.

Pese a la amplia cobertura, no todos los trabajadores formales podrán continuar cobrando las asignaciones familiares tras la actualización de los topes salariales, por lo que una parte de los hogares quedará fuera del beneficio a partir de octubre.