ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en octubre
Este mes, los beneficiarios de ANSES percibirán casi un 2% de aumento.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que los haberes previsionales tendrán un aumento del 1,88% en octubre. Sin embargo, la novedad más destacada es el bono extra de $70.000 que recibirán los beneficiarios de los haberes mínimos.
El refuerzo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Desde el organismo indicaron que los detalles y el cronograma de pagos pueden consultarse en el sitio oficial: anses.gob.ar.
¿Cuánto cobrarán?
Con la suba del 1,88% y el bono confirmado, los montos finales para el mes de octubre quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $326.298,38.
- Jubilación mínima con bono: $396.298,38.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.038,71.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $298.408,87.
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: $396.298,38.