La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que los haberes previsionales tendrán un aumento del 1,88% en octubre. Sin embargo, la novedad más destacada es el bono extra de $70.000 que recibirán los beneficiarios de los haberes mínimos.

El refuerzo está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Desde el organismo indicaron que los detalles y el cronograma de pagos pueden consultarse en el sitio oficial: anses.gob.ar.

¿Cuánto cobrarán?

Con la suba del 1,88% y el bono confirmado, los montos finales para el mes de octubre quedan de la siguiente manera: