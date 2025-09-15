ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en octubre
Si bien hay un aumento del sueldo, el bono vigente sigue congelado en 70.000 pesos.
En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre si habrá un aumento. El mismo será del 1,87% y afectará a jubilados, pensionados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF.
Lo que no tendrá incremento es el bono de $70.000 dirigido a jubilados y pensionados de ANSES. Por lo que quienes cobran la mínima tendrán una suba real inferior a la del IPC.
Con el bono de 70 mil, y las subas para octubre, los sueldos serán los siguientes:
- Jubilación mínima: pasa de $320.277,17 a $326.266,35, con una diferencia de $5.989,18. Sumando el bono de Anses, el total asciende a $396.266,35. El aumento real es del 1,53%.
- Jubilación máxima: sube de $2.155.162,17 a $2.195.463,70, lo que implica una diferencia de $40.301,53.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $256.221,74 a $261.013,09, con una diferencia de $4.791,35. Con el bono incluido, el monto total alcanza los $331.013,09. El incremento real es del 1,47%.
- Pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: aumentan de $224.194,02 a $228.386,45, con una diferencia de $4.192,43. Sumado el bono de Anses, el total llega a $298.386,45. El aumento real es del 1,43%.
- PNC para madres de 7 hijos: suben de $320.277,17 a $326.266,35, con una diferencia de $5.989,18. Con bono, el monto final es de $396.266,35. El aumento real es del 1,53%.
En tanto, los valores del SUAF para el primer rango de ingresos también se ajustarán en octubre. Aquellos que forman parte del primer rango de ingresos cobrarán los siguientes importes:
- Asignación por hijo: De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076.
- Asignación por hijo con discapacidad: De $187.379 a $190.883. Diferencia: $3.504.
- Nacimiento: De $67.079 a $68.333. Diferencia: $1.254.
- Prenatal: De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076.
- Asignación por adopción: De $401.075 a $408.575. Diferencia: $7.500.
- Asignación por matrimonio: De $100.441 a $102.319. Diferencia: $1.878.
- Asignación por cónyuge: De $13.960 a $14.221. Diferencia: $261.
Los montos de la AUH también subirán en octubre en un 1,87%:
- AUH: De $115.088 a $117.240. Diferencia: $2.152. Pago directo tras retención del 20% aplicada por ANSES: $93.792.
- AUH con discapacidad: De $374.745 a $381.753. Diferencia: $7.008. Pago directo tras retención: $305.402,40.