En las últimas horas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre si habrá un aumento. El mismo será del 1,87% y afectará a jubilados, pensionados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF.

Lo que no tendrá incremento es el bono de $70.000 dirigido a jubilados y pensionados de ANSES. Por lo que quienes cobran la mínima tendrán una suba real inferior a la del IPC.

Con el bono de 70 mil, y las subas para octubre, los sueldos serán los siguientes:

Jubilación mínima: pasa de $320.277,17 a $326.266,35, con una diferencia de $5.989,18. Sumando el bono de Anses, el total asciende a $396.266,35. El aumento real es del 1,53%.

pasa de con una diferencia de $5.989,18. Sumando el bono de Anses, el total asciende a El aumento real es del 1,53%. Jubilación máxima: sube de $2.155.162,17 a $2.195.463,70, lo que implica una diferencia de $40.301,53.

sube de lo que implica una diferencia de $40.301,53. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $256.221,74 a $261.013,09, con una diferencia de $4.791,35. Con el bono incluido, el monto total alcanza los $331.013,09. El incremento real es del 1,47%.

de con una diferencia de $4.791,35. Con el bono incluido, el monto total alcanza los El incremento real es del 1,47%. Pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y vejez : aumentan d e $224.194,02 a $228.386,45, c on una diferencia de $4.192,43. Sumado el bono de Anses, el total llega a $298.386,45. El aumento real es del 1,43%.

: aumentan d on una diferencia de $4.192,43. Sumado el bono de Anses, el total llega a El aumento real es del 1,43%. PNC para madres de 7 hijos: suben de $320.277,17 a $326.266,35, con una diferencia de $5.989,18. Con bono, el monto final es de $396.266,35. El aumento real es del 1,53%.

En tanto, los valores del SUAF para el primer rango de ingresos también se ajustarán en octubre. Aquellos que forman parte del primer rango de ingresos cobrarán los siguientes importes:

Asignación por hijo: De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076.

De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076. Asignación por hijo con discapacidad: De $187.379 a $190.883. Diferencia: $3.504.

De $187.379 a $190.883. Diferencia: $3.504. Nacimiento: De $67.079 a $68.333. Diferencia: $1.254.

De $67.079 a $68.333. Diferencia: $1.254. Prenatal : De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076.

: De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076. Asignación por adopción: De $401.075 a $408.575. Diferencia: $7.500.

De $401.075 a $408.575. Diferencia: $7.500. Asignación por matrimonio: De $100.441 a $102.319. Diferencia: $1.878.

De $100.441 a $102.319. Diferencia: $1.878. Asignación por cónyuge: De $13.960 a $14.221. Diferencia: $261.

Los montos de la AUH también subirán en octubre en un 1,87%: