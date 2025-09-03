Septiembre arrancó con buenas noticias. Sobre todo para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Esto se de a que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo calendario de pagos y a su vez un aumento

El esquema incluye dos claves centrales: un aumento del 1,9% en los haberes y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se deposita de forma automática junto con las jubilaciones y pensiones más bajas.

De acuerdo al Decreto 274/24, que establece la actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en septiembre se aplicó un ajuste del 1,9%. Esto lleva el haber mínimo de $314.277,17 en agosto a $320.277,17 en septiembre. Cabe mencionar que el Gobierno decidió mantener el refuerzo de $70.000 para los ingresos mas bajos. De esta forma, quienes cobren la mínima alcanzarán un ingreso total de $390.277,17..

Lo recibirán:

Jubilados y pensionados con haberes de hasta $320.277,17, quienes cobrarán el bono completo.

Jubilados y pensionados con ingresos entre $320.277,18 y $390.277,16, que accederán a un monto proporcional hasta alcanzar los $390.277,17.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas (vejez, invalidez o madres de siete hijos o más).

Pensiones graciables.

El objetivo del refuerzo es compensar el efecto de la inflación sobre los sectores más vulnerables, que representan a más del 60% de los jubilados y pensionados del país.

Cuánto cobrarán los jubilados

Jubilación mínima: $320.277,17.

Jubilación mínima con bono: $390.277,17.

PUAM: $256.221,74.

Pensiones no contributivas: $224.194,02 (con bono: $294.194,02).

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (subió desde $2.114.977,60 en agosto).

Calendario de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8/9

DNI terminados en 1: martes 9/9

DNI terminados en 2: miércoles 10/9

DNI terminados en 3: jueves 11/9

DNI terminados en 4: viernes 12/9

DNI terminados en 5: lunes 15/9

DNI terminados en 6: martes 16/9

DNI terminados en 7: miércoles 17/9

DNI terminados en 8: jueves 18/9

DNI terminados en 9: viernes 19/9

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9

DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9

Pensiones no contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8/9

DNI terminados en 2 y 3: martes 9/9

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10/9

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11/9

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12/9

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 1,9% y alcanza los $113.250 brutos por hijo. ANSES abona el 80% de manera directa ($90.600 aprox.), mientras que el 20% retenido ($22.650) se cobra al presentar la Libreta AUH.

Fechas de pago AUH

DNI terminados en 0: miércoles 10/9

DNI terminados en 1: jueves 11/9

DNI terminados en 2: viernes 12/9

DNI terminados en 3: lunes 15/9

DNI terminados en 4: martes 16/9

DNI terminados en 5: miércoles 17/9

DNI terminados en 6: jueves 18/9

DNI terminados en 7: viernes 19/9

DNI terminados en 8: lunes 22/9

DNI terminados en 9: martes 23/9

Los trabajadores registrados con hijos que perciben la Asignación Familiar (SUAF) cobrarán entre el 8 y el 19 de septiembre, según la terminación del DNI.

Tarjeta Alimentar:

El beneficio que administra el Ministerio de Capital Humano no tuvo modificaciones este mes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Al combinarse con la AUH, una familia con dos hijos recibirá en septiembre más de $263.000 entre ambos beneficios.

Otras asignaciones

Asignación por Embarazo: pagos del 10 al 23 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad: pagos del 10 al 16 de septiembre.

Ambas se depositarán en las cuentas bancarias habituales, según terminación de DNI.