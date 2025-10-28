La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento en los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de noviembre de 2025. El aumento, sumado a la liberación del 20% retenido durante el año y al pago de la Ayuda Escolar Anual, permitirá que algunas familias perciban sumas acumuladas que superan el millón de pesos.

Desde noviembre, la AUH tendrá un incremento del 2,08%, por lo que el monto total por hijo pasará a $119.691. ANSES paga mensualmente el 80% de ese valor, equivalente a $95.752,80 por menor, mientras que el 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH, que acredita los controles sanitarios y educativos.

Los valores según la cantidad de hijos serán los siguientes:

1 hijo: $95.752,80

2 hijos: $191.505,60

3 hijos: $287.258,40

4 hijos: $383.011,20

5 hijos: $478.764,00

6 hijos: $574.516,80

El monto excepcional que puede superar el millón de pesos se debe a la sumatoria de tres conceptos en un mismo mes para quienes presenten la Libreta AUH 2024:

El pago mensual de noviembre ($119.691 por hijo). La liberación del 20% retenido a lo largo del año. El pago de la Ayuda Escolar Anual 2025, que asciende a $85.000 por hijo.

De acuerdo con los valores oficiales, los titulares podrán percibir:

Por hijo en situación regular: AUH noviembre: $119.691 Retención liberada: $165.863 Ayuda Escolar: $85.000 Total: $370.554

Por hijo con discapacidad: AUH noviembre: $119.691 Retención liberada: $540.094 Ayuda Escolar: $85.000 Total: $744.785

Con estos valores, una familia con un hijo con discapacidad y otro sin ella podría alcanzar un ingreso total de $1.115.339 durante noviembre.

Además, ANSES recordó que los montos son más elevados en la Zona 1, que comprende las provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones, según lo establecido en la Resolución 318/2025.

Libreta AUH

Para acceder al 20% retenido y a la Ayuda Escolar, es obligatorio presentar la Libreta AUH 2024 antes del 31 de diciembre de 2025. El trámite puede hacerse de forma presencial o a través del portal Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Aquellos que no presenten la libreta a tiempo perderán el derecho a cobrar el 20% retenido, aunque seguirán recibiendo el pago mensual del 80% correspondiente.