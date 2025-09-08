La Tarjeta Alimentar, una de las políticas sociales del Estado nacional destinada a garantizar el acceso a la canasta básica, requiere que sus beneficiarios mantengan actualizados sus datos en la base de la ANSES. De lo contrario, el pago puede ser suspendido.

El beneficio se acredita de manera automática junto con los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y otras prestaciones administradas por la ANSES, sin necesidad de realizar un trámite específico. Sin embargo, la actualización de la información personal, familiar y de contacto resulta clave para sostener la prestación.

Paso a paso

El procedimiento puede hacerse de forma online:

Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a “Información Personal” y luego a “Domicilio y datos de contacto” para verificar si la información está correcta.

En la aplicación móvil, ingresar a “Modificar datos”.

Si los datos no están actualizados, se puede solicitar el cambio iniciando una Atención Virtual con CUIL y Clave. Allí se debe elegir la opción “Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar” y presentar documentación electrónica.

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo, personas que perciben AUH por hijos con discapacidad sin límite de edad y madres de siete hijos que reciben Pensión No Contributiva.

El pago se deposita junto al beneficio principal, y puede consultarse en el calendario oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES en la sección “Hijos / Mis Asignaciones”.

De esta forma, la actualización de datos se convierte en un paso fundamental para garantizar la continuidad de este programa, que busca asegurar el derecho a la alimentación de millones de familias en todo el país.