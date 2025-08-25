Arrancó el Travel Sale con descuentos de hasta 60% en viajes

Desde este lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se lleva a cabo una nueva edición del Travel Sale, el evento online que ofrece importantes promociones para viajar por el país y el mundo. Durante siete días, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 60% en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos y experiencias, además de cuotas sin interés y beneficios exclusivos.

La iniciativa, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), cuenta con la participación de más de 140 agencias de viaje de todo el país. El objetivo central es incentivar el turismo en temporada baja y facilitar la planificación de vacaciones en los próximos meses.

Entre los beneficios disponibles se destacan la financiación en cuotas, promociones especiales como 2x1, preventas, congelamiento de precios y upgrades, además de créditos para excursiones o consumos adicionales. En esta edición, Aerolíneas Argentinas participa con planes de cuotas sin interés en vuelos dentro del territorio nacional, a través de agencias adheridas.

Si bien la normativa vigente limita la financiación con tarjeta para viajes internacionales, varias agencias ofrecerán planes propios de pago escalonado para quienes deseen viajar al exterior.

“Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector. Es una herramienta clave para que más argentinos descubran nuevos destinos aprovechando beneficios únicos”, destacó Andrés Deyá, presidente de Faevyt.

Por su parte, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, subrayó: “Es clave ponernos a la altura de los nuevos desafíos para tener un turismo mucho más competitivo para el mercado interno”.