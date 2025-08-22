Aseguran que la suba del dólar solo beneficia a los grandes capitales

El economista Juan Frencia advirtió que el aumento de las tasas de interés y la subida del dólar solo benefician a los grandes capitales. Sus comentarios se hicieron durante una entrevista por Zoom en el programa "Mira Quien Habla" de Canal 13.

Según el profesional, el aumento de las tasas tiene como objetivo absorber el circulante en pesos para evitar que la gente los utilice para comprar dólares. El profesional explicó que los grandes capitales son los principales beneficiados, ya que, atraídos por las altas tasas en pesos, desarman sus carteras en dólares para invertir en la moneda local.

El economista señaló que, con una tasa mensual cercana al 4% en pesos y un tipo de cambio que se mantiene, se puede obtener una ganancia mensual en dólares del 4%, una cifra que, según él, no existe en ninguna otra parte del mundo.

Un esquema insostenible

Frencia calificó esta estrategia como "sumamente transitoria" y sostuvo que es insostenible a mediano plazo, ya que las tasas deberán bajar eventualmente. Explicó que esta política se está aplicando solo por la presión sobre el dólar en el contexto electoral actual.

El profesional añadió que el gobierno está muy preocupado por el dólar y la inflación, y no puede permitir que estas variables se disparen, ya que un aumento en el tipo de cambio ajustaría el resto de las variables económicas.

El economista concluyó que la apuesta del gobierno es llegar a las elecciones con una inflación contenida, incluso si eso implica pagar altas tasas de interés, lo que a futuro generará un mayor nivel de deuda pública. En contraste, el sector privado se encuentra en una situación complicada, con ventas a la baja, mayores costos y un encarecimiento de la estructura de deudas.