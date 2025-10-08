En un comunicado, la minera McEwen Copper señaló que su objetivo es iniciar la etapa de construcción de la mina de cobre Los Azules el próximo año. El objetivo es lograr en 2030 la primera extracción de cobre de este proyecto ubicado en Calingasta.

McEwen Copper anunció que ya está listo el estudio de factibilidad del proyecto, que confirma a Los Azules como un productor de cobre de alta pureza, de larga duración y bajo coste, además agregan que cuanta con “una sólida rentabilidad económica y sostenibilidad”.

Desde la empresa explicaron que el diseño del proyecto prioriza la reducción del impacto ambiental y deja a Los Azules “listo para su etapa de construcción”.

De acuerdo con el comunicado oficial que la firma le envió a los inversionistas, está previsto que el proyecto demande una inversión de 3.170 millones de dólares, una cifra que se actualizó tras la aprobación del beneficio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Además, la empresa informó que se han tomado medidas para mitigar riesgos financieros mediante una alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional (IFC), que liderará la estructuración de deuda, junto con otras propuestas para infraestructura y ejecución del proyecto.

El pasado 26 de septiembre, el Gobierno de Argentina aprobó la incorporación de Los Azules al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el Argentina por el gobierno de Javier Milei. Con su admisión al RIGI, Los Azules tendrá acceso a varios beneficios impositivos que sirven como incentivo a la producción.