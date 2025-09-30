A tres semanas de las elecciones, el Gobierno nacional presentó un plan de beneficios para jubilados y pensionados, con descuentos de hasta 10% en supermercados y 20% en perfumería y productos de limpieza, sin comprometer el equilibrio fiscal.

La medida es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los titulares de jubilaciones y pensiones y al mismo tiempo fomentar el consumo en el comercio minorista. Según fuentes oficiales, el programa abarca más de 7.000 comercios adheridos y alcanza a unos 7 millones de beneficiarios, clientes de los bancos Nación y Galicia.

“Este plan permite incrementar notablemente la clientela de los comercios, generando un círculo virtuoso sin costo para el Estado”, destacó la cartera que preside Sandra Pettovello, quien subrayó que la iniciativa busca acompañar a los jubilados en su capacidad de compra.

Descuentos según supermercado