Así podés acceder a nuevos créditos si sos beneficiario de ANSES
De este modo, podés usar el simulador en línea de los bancos para acceder a créditos si cobrás AUH, SUAF o sos jubilado por ANSES. Esto es sin intermediarios.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y jubilados que cobran sus prestaciones a través de ANSES recibieron un aumento del 1,62%, conforme al último índice de inflación oficial informado por el INDEC. Por ende, ahora bancos públicos como el Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen un simulador online para que estas personas puedan verificar desde su celular si califican para acceder a un crédito.
Esta herramienta está diseñada para facilitar el acceso al sistema financiero a quienes tradicionalmente han tenido dificultades para obtener préstamos formales. De forma rápida y sin intermediarios, los usuarios pueden evaluar las condiciones del crédito y decidir si desean continuar con la solicitud.
Créditos para beneficiarios de ANSES
Los bancos oficiales ponen a disposición simuladores que permiten a titulares de AUH, SUAF y jubilados conocer al instante si reúnen los requisitos para un préstamo. Para utilizarlo, solo hay que ingresar a la aplicación o sitio web del Banco Provincia o Banco Nación, iniciar sesión con usuario y clave digital, y seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.
Por ejemplo, en el simulador del Banco Provincia se puede elegir un monto de hasta $2.000.000 con un plazo máximo de 72 meses (6 años). En este caso, la cuota inicial estimada es de $133.016, con una tasa fija de interés del 79% y un costo financiero total (EAV) del 114,92%.
El sistema también indica el ingreso mensual requerido para acceder al préstamo, que en este ejemplo es de $380.047. Es importante aclarar que el resultado es orientativo y no garantiza la aprobación automática del crédito.
Requisitos
Para poder acceder a estos créditos, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.
- Cobrar la prestación a través del Banco Nación o Banco Provincia.
- Tener una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante.
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con residencia legal en Argentina.
- No superar el límite de ingresos de $317.800 (según el salario mínimo vigente a julio de 2025).
- Poseer un historial crediticio adecuado y no estar en situación irregular ante entidades financieras.
El trámite es completamente online, sin gestores ni intermediarios, y se puede completar desde la app o la página web del banco. Si cumplís con los requisitos y el simulador indica que calificás, podés avanzar con la solicitud y gestionar el crédito de manera rápida y segura.