Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y jubilados que cobran sus prestaciones a través de ANSES recibieron un aumento del 1,62%, conforme al último índice de inflación oficial informado por el INDEC. Por ende, ahora bancos públicos como el Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen un simulador online para que estas personas puedan verificar desde su celular si califican para acceder a un crédito.

Esta herramienta está diseñada para facilitar el acceso al sistema financiero a quienes tradicionalmente han tenido dificultades para obtener préstamos formales. De forma rápida y sin intermediarios, los usuarios pueden evaluar las condiciones del crédito y decidir si desean continuar con la solicitud.

Créditos para beneficiarios de ANSES

Los bancos oficiales ponen a disposición simuladores que permiten a titulares de AUH, SUAF y jubilados conocer al instante si reúnen los requisitos para un préstamo. Para utilizarlo, solo hay que ingresar a la aplicación o sitio web del Banco Provincia o Banco Nación, iniciar sesión con usuario y clave digital, y seleccionar la opción “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”.

Por ejemplo, en el simulador del Banco Provincia se puede elegir un monto de hasta $2.000.000 con un plazo máximo de 72 meses (6 años). En este caso, la cuota inicial estimada es de $133.016, con una tasa fija de interés del 79% y un costo financiero total (EAV) del 114,92%.

El sistema también indica el ingreso mensual requerido para acceder al préstamo, que en este ejemplo es de $380.047. Es importante aclarar que el resultado es orientativo y no garantiza la aprobación automática del crédito.

Requisitos

Para poder acceder a estos créditos, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser titular de AUH, SUAF o jubilado.

Cobrar la prestación a través del Banco Nación o Banco Provincia.

Tener una cuenta bancaria activa a nombre del solicitante.

Ser mayor de 18 años.

Contar con residencia legal en Argentina.

No superar el límite de ingresos de $317.800 (según el salario mínimo vigente a julio de 2025).

Poseer un historial crediticio adecuado y no estar en situación irregular ante entidades financieras.

El trámite es completamente online, sin gestores ni intermediarios, y se puede completar desde la app o la página web del banco. Si cumplís con los requisitos y el simulador indica que calificás, podés avanzar con la solicitud y gestionar el crédito de manera rápida y segura.