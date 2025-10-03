El mercado automotor argentino sigue ajustándose al contexto económico y cambiario. Con la publicación de las listas oficiales de precios de octubre, los autos 0 km más baratos del país tuvieron subas de hasta un 19% en los últimos tres meses, lo que elevó considerablemente el precio base de los modelos de entrada.

En julio, el Renault Kwid se conseguía por debajo de los $20 millones. Hoy, tras los aumentos de agosto, septiembre y octubre, su valor más accesible trepó a $23.830.000, consolidándose igualmente como la opción más económica.

La evolución de precios no fue pareja entre todas las marcas. Mientras Stellantis aplicó un fuerte aumento en agosto y luego ajustes menores, otras terminales como Chevrolet y Renault movieron sus listas recién en octubre, lo que generó cambios en el orden del ranking.

Por la competitividad y la mínima diferencia entre modelos, el listado se amplió este mes a 15 vehículos, incluyendo hatchbacks, sedanes, SUV compactos y utilitarios que se ubican en la franja de los $23 a $32 millones.

Los 15 autos 0 km más baratos en octubre 2025

Renault Kwid – $23.830.000 Fiat Mobi – $24.964.000 Hyundai HB20 – $26.600.000 Fiat Fiorino – $27.459.000 Fiat Argo – $27.898.000 Fiat Cronos – $28.519.000 Citroën C3 – $28.850.000 Peugeot 208 – $29.120.000 Chevrolet Onix – $29.401.900 Citroën Basalt – $29.680.000 Toyota Yaris – $30.023.000 Fiat Strada – $30.555.000 Renault Logan – $31.130.000 Renault Sandero – $32.080.000 Volkswagen Tera – $32.323.650

La mayoría de los modelos accesibles provienen de Brasil, con fuerte presencia de citycars, hatchbacks de segmento B y utilitarios como la Fiat Fiorino o la Strada. También aparecen modelos nacionales como el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y el Renault Logan, que siguen entre los más vendidos del país.

El dato clave es que el piso del mercado se elevó casi $4 millones en apenas tres meses, lo que refleja el impacto de la suba del dólar oficial en el costo de importación y producción de vehículos.