La volatilidad cambiaria de las últimas semanas no solo impactó en los precios en pesos de los autos 0 km, sino que también generó un fenómeno particular: en dólares, muchos modelos están hoy más baratos que hace un mes.

En julio, el dólar oficial pasó de $1.280 a $1.380, y si bien las automotrices aplicaron incrementos de lista, la reciente baja de la divisa a $1.345 redujo el valor en dólares de varios vehículos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido que habrá que “acostumbrarse a la flotación del dólar”, y la industria automotriz lo confirma con sus propias estrategias de precios.

Renault Kwid: en julio costaba $19.990.000, equivalente a USD 15.600 en la primera semana y USD 14.500 a fin de mes. Hoy, con un precio de $20.990.000 y dólar a $1.345, vuelve a USD 15.600.

Fiat Mobi: pasó de $21.407.000 en julio a $22.417.560 en agosto. Su valor actual es de USD 16.600, levemente por debajo del de hace un mes.

Hyundai HB20: de $23.900.000 en julio a $24.600.000 hoy, con un valor actual en dólares de USD 18.300.

Chevrolet Onix: la única baja neta. De $26.922.900 en julio a $25.560.900 en agosto, con un valor en dólares que cayó de USD 21.000 a USD 19.000.

Fiat Argo: subió de $24.784.000 a $25.796.650, pero en dólares se ubica en USD 19.200, similar a comienzos de julio.

Fiat Cronos: mismo comportamiento que el Argo, con un precio actual equivalente a USD 19.300.

Peugeot 208: hoy vale USD 19.700, tras haber bajado a USD 18.300 a fines de julio.

Citroën C3: pasó de USD 19.400 a USD 18.000 en julio y ahora está en USD 19.200.

Toyota Yaris: subió 3,5% en pesos para quedar en USD 19.900, frente a los USD 20.200 de inicios de julio.

Volkswagen Polo: de USD 23.300 en julio, bajó a USD 21.600 a fin de mes y ahora se ubica en USD 23.000.

La foto actual del mercado muestra que, pese a la inestabilidad cambiaria, la competencia y ciertas estrategias comerciales están generando oportunidades para quienes calculan sus compras en dólares. En algunos casos, como el Chevrolet Onix, el valor es sensiblemente más bajo que un mes atrás, lo que podría anticipar un repunte en las ventas de agosto.