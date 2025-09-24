La confirmación de conversaciones por un swap por US$20.000 millones y la eventual recompra de bonos argentinos en dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos provocó una jornada de fuerte entusiasmo en los mercados. El anuncio, realizado por Scott Bessent, secretario del Tesoro y referente de la administración de Donald Trump, fue recibido como un espaldarazo decisivo a la gestión de Javier Milei.

En la plaza local y en Wall Street, las acciones y bonos argentinos operaron con marcadas subas, mientras que el riesgo país se desplomó 17% y perforó el umbral de los 1.000 puntos, cerrando en 839 unidades según J.P. Morgan.

Los bonos en dólares lideraron la reacción: el Global 2035 saltó 7%, seguido por el Global 2041 (6,1%), el Global 2038 (6%) y el Global 2046 (5,8%). En paralelo, los ADRs de empresas argentinas treparon hasta 14% y el S&P Merval subió 3%. El dólar, en todas sus cotizaciones, también retrocedió con fuerza.

Para los analistas, el respaldo estadounidense abre un nuevo panorama. “Argentina continúa rezagada frente a otros mercados emergentes y, en este contexto, el apoyo de Estados Unidos junto con un Milei fortalecido para avanzar en reformas, configuran un escenario muy positivo para los activos locales hacia fin de año”, sostuvo Matías Waitzer, socio de AT Inversiones.

En la misma línea, Federico Filippini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero, destacó que “el anuncio despeja la incertidumbre sobre las dificultades de liquidez y eleva las probabilidades de que el riesgo país caiga lo suficiente como para que el gobierno pueda volver a los mercados de deuda a principios de 2026”.

Con este envión, los inversores anticipan un rally financiero en los próximos meses, condicionado al desenlace electoral de octubre y a la consolidación del programa económico oficial.