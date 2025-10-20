La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer el balance de ventas del fin de semana del Día de la Madre, que reflejó un comportamiento similar al del año pasado, aunque con una marcada preferencia por obsequios de menor valor. Según el relevamiento, el ticket promedio fue de $33.500, evidenciando un ajuste en el gasto de los consumidores. Algo que dista de lo que mencionaron Comerciantes Unidos, quienes mencionaron que el ticket promedio fue de $50.000.

En cuanto a los medios de pago, según la Cámara de Comercio dirigida por Hermes Rodríguez, aludió a que predominó el uso de tarjetas de crédito y créditos propios de los comercios, que concentraron el 70% de las operaciones. Por su parte, las billeteras virtuales y tarjetas de débito representaron el 20%, mientras que solo un 10% de las compras se abonaron en efectivo. En tanto, Comerciantes Unidos, detallaron que el 50% de las operaciones se efectuó con crédito, el 30% a través de medios digitales y el 20% con débito o efectivo.

Comerciantes unidos aludieron a que los rubros más elegidos, los comerciantes señalaron que perfumería, calzado e indumentaria encabezaron las ventas, seguidos por las florerías y los electrodomésticos y celulares. Por su lado, desde la Cámara de Comercio, señaló que los productos más elegidos, fueron indumentaria, artículos de decoración, calzado, gastronomía y productos de cuidado personal, con una fuerte actividad comercial especialmente durante el viernes y sábado, en los centros comerciales a cielo abierto de la provincia.

Desde la entidad liderada de Rodríguez, destacaron además el operativo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad de la Provincia, que contó con la participación del D3 y la Comunal de la Ciudad de San Juan, bajo la coordinación del comisario Ruarte y el principal Gallettoi. El dispositivo permitió que las jornadas se desarrollaran con normalidad y tranquilidad, tanto para comerciantes como para clientes.