Barrick designó a Mark Hill como CEO interino tras la salida de Mark Bristow

Barrick Mining comunicó este lunes que su directorio designó a Mark Hill como director de operaciones y CEO interino, en reemplazo de Mark Bristow, quien deja la compañía tras casi siete años al frente.

La noticia tiene especial repercusión en Argentina y San Juan, donde la minera posee el 50% de la mina Veladero y mantiene proyectos de exploración en el distrito aurífero de Iglesia. Bristow había visitado en varias oportunidades la provincia, destacando los avances de la operación bajo su liderazgo.

Hill (foto), hasta ahora responsable de las regiones de Latinoamérica y Asia Pacífico, acumula 30 años de experiencia en la industria. Ingresó a Barrick en 2006 y fue clave en decisiones estratégicas, como la exploración del proyecto Fourmile en Nevada. El Comité de Búsqueda del Consejo, presidido por Brett Harvey, inició un proceso de selección para definir al próximo presidente y director ejecutivo permanente.

Bristow había llegado a Barrick tras la fusión con Randgold en 2019. Desde entonces, lideró la integración de ambas compañías, impulsó inversiones en activos de clase mundial y consolidó a la minera como un actor central en oro y cobre. Durante su gestión, Barrick devolvió 6.700 millones de dólares a sus accionistas y redujo en 4.000 millones su deuda neta, además de fortalecer su desempeño operativo y bursátil.

John Thornton, presidente del Consejo de Administración, agradeció la gestión saliente: “Durante su mandato, Mark fortaleció nuestra cartera y posicionó a Barrick como productor líder mundial. Le deseamos lo mejor en su futuro”.

Sobre la transición, Thornton añadió: “Nos complace dar la bienvenida a Mark Hill como CEO interino. Su experiencia y profundo conocimiento de la compañía aseguran que mantendremos el impulso, mientras buscamos al líder que conduzca la próxima etapa de crecimiento y creación de valor”.