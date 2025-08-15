Aunque las billeteras virtuales y los pagos digitales crecen en popularidad, todavía son muchos los argentinos que prefieren manejarse con efectivo. Desde agosto de 2025, las entidades bancarias aplicarán nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos, medida que dependerá del tipo de cliente y de cuenta.

Los cajeros automáticos seguirán operativos las 24 horas del día, incluso fines de semana y feriados, pero ahora cada banco fijó topes específicos:

Banco Macro: mantiene el límite de $400.000.

Banco Santander: hasta $1.000.000 diarios, según categoría del cliente.

Banco Nación: tope de $150.000, ampliable a $500.000 vía homebanking.

Banco Galicia: hasta $400.000 por operación y un total de $2,4 millones en su red propia.

ICBC: límite de $550.000 diarios.

Banco Provincia: hasta $400.000, ampliable mediante la app.

Banco Ciudad: $800.000, con opción de subir a $1.200.000.

Banco BBVA: eleva el máximo a $2.100.000.

En el caso de billeteras virtuales, los montos son menores:

Mercado Pago: hasta $170.000 en comercios adheridos; $50.000 en cajeros Link; $7.500 en Banelco.

Ualá: hasta $40.000 por día en Link o Banelco.

Brubank: $60.000 diarios en Banelco, $15.000 en Link, y hasta $300.000 en Pago Fácil.

Prex: hasta $50.000 diarios, según el banco que administre el cajero.

En cuanto a las comisiones, el Banco Central autorizó a cobrar hasta $5.000 por extracción en cajeros de otra entidad, aunque las operaciones en terminales del mismo banco seguirán siendo gratuitas. Por ejemplo, usar un cajero de otra entidad en la misma red costará $1.869,45 en Banco Macro, $3.125 en Santander y $5.000 en Galicia.

En redes diferentes, las comisiones suben: desde $2.081,20 en Macro hasta $5.000 en Galicia.

Con estos cambios, los usuarios deberán planificar sus extracciones para evitar pagar comisiones innecesarias y conocer el tope diario disponible según su banco o billetera virtual.