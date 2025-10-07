La Argentina volvió a golpear las puertas del Tesoro de Estados Unidos en un momento singular: el gobierno de Donald Trump atraviesa un shutdown que mantiene paralizada buena parte de la administración y restringe decisiones financieras clave. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, emprendió viaje a Washington, sin fecha cierta de regreso, para avanzar en las conversaciones por un swap que busca aliviar la tensión cambiaria y fortalecer las reservas del Banco Central.

El cronograma del viaje se desarrolla bajo estricta reserva. En el Palacio de Hacienda evitan brindar detalles y admiten que varios funcionarios suspendieron compromisos y reuniones previstas para los próximos días. En Buenos Aires, sólo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quedó al frente de la agenda técnica vinculada al Presupuesto, a la espera de su debate en el Congreso.

En los mercados, el nerviosismo se hizo sentir. Tras una semana de volatilidad, el Gobierno habría vendido cerca de USD 950 millones en tres jornadas para contener la escalada del dólar, que cerró en torno a los $1.425, según estimaciones privadas. La expectativa era que, tras el viaje a Washington, Caputo ofreciera algún anuncio concreto; sin embargo, el único gesto oficial fue una foto con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, difundida horas después del encuentro.

Fuentes financieras en Wall Street advirtieron que las negociaciones podrían extenderse. “Durante el cierre del gobierno, las decisiones del Tesoro están condicionadas y Trump deberá priorizar los equilibrios políticos internos”, señalaron. Aunque técnicamente no existe impedimento para activar un mecanismo de ayuda, sería la primera vez que Estados Unidos asiste a otro país durante un shutdown.

La opción del swap aparece como una herramienta simbólica y práctica: no implica desembolsos inmediatos, pero refuerza la posición de reservas y mejora las expectativas del mercado. Sin embargo, persiste la resistencia a ayudar a la Argentina. “Es un país con un historial de defaults y devaluaciones, y eso genera desconfianza”, explicó un analista radicado en Nueva York.

En Washington reconocen que el contexto político norteamericano no es el más propicio para decisiones externas de impacto. “El dólar se debilita, las tasas siguen altas y hay frentes abiertos en Gaza y Europa”, apuntó otro experto. Así, el resultado del viaje de Caputo y el desenlace de las elecciones del 26 de octubre se entrelazan: del clima que quede tras los comicios dependerá el margen que el Gobierno tenga para administrar un nuevo equilibrio económico.